Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve bir dünya yıldızı resmen Sivassporlu oldu. Bir dönem Real Madrid, Milan ve Manchester City gibi dev kulüplerin formasını giyen Brezilyalı futbolcu Robinho dün kırmızı-beyazlılarla 1,5 senelik sözleşme imzaladı. Daha adının duyulmasıyla birlikte şehirde büyük heyecan uyandıran Robinho’nun Sivas’a gelişi ve sözleşme imzalaması büyük bir ilgiyle karşılandı. Havaalanında yere ayak basar basmaz izdihama sebep olan Robinho önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından da Sivas 4 Eylül Stadı’nda taraftara açık olarak düzenlenen imza töreninde sözleşme imzaladı.



Büyük bir kulübe geldim

Robinho, tezahüratlar altında sözleşme imzaladıktan sonra mikrofonu eline alıp taraftara ilk olarak “Maraba gardaş!” diye seslendi. 1,5 yıllığına 2,5 milyon avro alacak olan Robinho, oynamaya hazır ve formda olduğunu belirterek, “İyi bir kulübe ve taraftara geldim. Roberto Carlos ve Cicinho ile sürekli iletişim içindeydim. Cicinho’nun tavsiyesi üzerine Sivasspor’a gelmeyi tercih ettim. Bu kulübün büyük bir projesi var ve içinde yer almayı istedim” dedi. Forma numarası sorulan futbolcu, “7’yi istiyordum ama 70 oldu. Hiç fark etmez. Önemli olan oynamak” açıklaması yaptı. Robinho daha sonra sektirdiği topları bin civarındaki taraftara attı.

Sadece 25 saat

Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, “Geçmişte bizde oynayan ve memnun kalan Roberto Carlos, Cicinho gibi isimlerin referanslarının sonucudur bu transfer. Taraftarımıza armağan olsun. Robinho’nun önce bütçemize uyup uymayacağına baktık. Uyduğunu görünce telefonla aradık. Sadece 25 saat sonra imza atıyoruz. Türk futboluna önemli katkılar yapacak bir ismi aldık. Çok önemli bir isimle daha görüşüyoruz” açıklaması yaptı.

SÜPER LİG ZOR

Robinho, “Daha önceden Süper Lig’i biliyorum. Zor bir lig. Alex gibi Diego gibi bir çok oyuncu da burada oynadı. Artık şimdi Robinho da Süper Lig’de” dedi. Robinho, son olarak Brezilya’nın Atletico Mineiro takımında forma giydi.

Belediye’den ilginç mesaj

Demir Grup Sivasspor’un kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Robinho için Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Sivas şehir girişinin bulunduğu nüfus tabelasıyla birlikte paylaşılan ilginç görselde Robinho’nun fotoğrafı yer aldı. Nüfusun 336 bin görüldüğü paylaşımda +1 Robinho görseli kullanıldı. Paylaşılan görselde “Sevgili Robinho, Sivas Belediyesi mücavir alanları içerisine hoş geldin. Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin” ifadelerine yer verildi.