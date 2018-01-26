Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Seçim bitti, yeni yönetim mazbatayı aldı, Sportif AŞ’ye atamalar yapıldı... Ama transfer döneminin sonlanmasına da çok kısa bir süre kaldı... Bu sebeple operasyona hemen başlandı. Yeni yönetimin futbolu emanet ettiği Abdürrahim Albayrak ile Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim’le de istişare ederek kolları sıvadı. Yalnızca Terim’e yardım için değil dış ilişkiler ve scout faaliyetleri amacıyla da Florya’ya çağırılan Taffarel ve Elmander ile birlikte mini bir komite oluşturuldu. Şimdi Albayrak, Elmas, Taffarel ve Elmander dörtlüsü kısa sürede en verimli transfer hamlelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Önce 3. kaleci Cedric Carrasso ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar sonrasında Taffarel ve Elmander’in listeye yazdığı isimleri bitirmeye çalışacak.



Asamoah’tan farkı yok

Taffarel’in sol bek için önerdiği isim bonservisi Sao Paulo’da olan 21 yaşındaki Junior Tavares... Brezilyalı efsanenin “Asamoah’tan eksiği yok” dediği Tavares, ince bilek hareketleri ve topla birlikte hızlanmasıyla dikkat çekiyor. Oldukça güçlü bir fizik yapısına da sahip sambacı için eski takım arkadaşı Maicon da onay verdi. Elmander’in önerdiği isim ise Rosenborg forması giyen 23 yaşındaki Birger Meling. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 2 asiste imza atan Norveçli hırsıyla ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Ancak Meling’in çelimsiz yapısı sarı-kırmızılılar düşündürüyor. Elmander’in önerdiği bir diğer isim ise M’Gladbach’lı Oscar Wendt ama 32’lik İsveçli yaşı sebebiyle listede geri sırada.



Sol bek enflasyonu

G.Saray bu transfer döneminde de kadrosuna katamadığı Asamoah ile haziranda el sıkışmayı planlıyor. Ocak bitmeden de G.Saray’a bir sol bek katılırsa “Takımda sol bek fazlalığı olmayacak mı” sorusu ortaya çıkıyor. Ancak sarı-kırmızılılarda Latovlevici’nin sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Hakan Balta da, sezon sonunda jübile yapmayı planlıyor. Bu sebeple her bölgede iki yüksek seviyede oyuncu olmasını tercih eden Terim de hem bu dönemde gelecek sol bekin hem de Asamoah’ın aynı anda takımda olmasının sıkıntı oluşturmayacağını belirtiyor.

Aslan kral döndü!

Galatasaray takımı Süper Lig’de oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle oyuncuların çime alışması için Ali Sami Yen Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşen antrenmanda Bafétimbi Gomis’in hazır görüntüsü yüzleri güldürdü. Kayseri deplasmanında arka adalesindeki ağrı sebebiyle forma giyemeyen Fransız yıldız yarı alanda yapılan çift kale çalışmasına da katıldı. Terim, dün idmanın son bölümünde savunma, orta saha ve hücum bölgelerine özel taktiksel varyasyonlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan sakatlığı atlatan Ahmet Çalık da çalışmalarda yer aldı.

Eren hedef büyüttü

Galatasaray’da geçen maç bulduğu şansı iyi değerlendiren ve 2 gol kaydeden Eren Derdiyok’un öz güveni yerine geldi. Şimdi daha hırsı şekilde çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, kendine kalan maçlarda en az 10 gol atma hedefi koydu.



Lokma sözünü tuttu

İzmir’de yaşayan bir Galatasaray taraftarı, seçim sonrası verdiği sözü tuttu. Dursun Özbek’in seçilememesi halinde lokma döktürüp dağıtacağını açıklayan sarı-kırmızılı taraftar dediğini yaptı. Hatay semtinde 200 kişilik lokma halka dağıtıldı.