Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

All Star hafta sonunda ABD Karması ve Dünya Karması arasında oynanacak karşılaşmada Dünya Karması forması giyecek olan Sırp yıldızın ilk sezonunda yakaladığı bu başarı büyük takdir topladı. Dünya Karması’nda Bogdanovic’in yanı sıra eski Anadolu Efesli Dario Saric’in de yer alacağı belirtildi.