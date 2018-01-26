Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hocasıyla yaşadığı problemin tamamen İspanyolcasının yeterli düzeyde olmamasından kaynaklandığını ifade eden millî futbolcu “Deportivo forması giymekten büyük bir mutluluk duyuyorum ve hocamın kararlarına her zaman saygılıyım. İkimizin de takımımızın başarısından başka bir düşüncesi yok” diye konuştu. Emre bu sezon La Liga’da 14 maçta 1 asist yaptı.