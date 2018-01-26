Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Tottenham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Janssen’e nazar değdi. Van Persie, Fernandao ve Soldado’yu zorlamadan sollayıp 1 numaralı golcü olarak formayı sırtına geçiren 23 yaşındaki Hollandalı, 8 Aralık 2017’de oynanan Bursaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından âdeta kayıplara karıştı. İlk etapta yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Janssen aradan geçen 1,5 aylık süreye rağmen iyileşemedi. Ayak başparmağının alt tarafında yer alan kemikte ödem oluşan golcü uygulanan yoğun tedaviye rağmen bir türlü toparlanamazken, sağlık heyetinin İngiltere ve Almanya’dan aldığı destek de sonucu değiştirmedi.



Ameliyat olmayacak

Vincent Janssen’in sakatlandığı günden bu yana Tottenham sağlık ekibiyle koordineli bir çalışma yürüten sarı-lacivertliler, genç golcünün durumuyla ilgili Almanya’da konunun uzmanı ortopedistlerle de fikir alışverişinde bulundu. Doktorlar teşhis ve tedavi konusunda hem fikir olsa da ödemi kurutmak için şu ana kadar yapılan iğne ve antibiyotik uygulamaları olumlu bir sonuç vermedi. Ödemin sinirlerin geçtiği noktada olması cerrahi müdahale seçeneğine izin vermezken, doktorlar Janssen’in iyileşmesinin zamana yayılacağı konusunda hem fikir olmuş durumda. Bu sürenin ise en az 1 ay daha olacağı belirtiliyor.



En zor maçlarda yok

Kapalı ayakkabı giyemeyen Janssen sürekli terlikle gezerken, formunu koruyabilmek için yaptığı özel çalışmalarda ise yük binmemesi için sakat ayağını havada tutmak zorunda kalıyor. Şu ana kadar 3 lig, 2 kupa maçı kaçıran Hollandalı yıldızın en erken Akhisar karşılaşmasında forma giyebileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş’la deplasmanda oynayacağı zorlu mücadelelerde forma giyemeyecek Janssen’in psikolojik durumu da iyi değil. Teknik heyet ve arkadaşlarının yakın ilgisine rağmen Hollandalı büyük bir üzüntü içinde. Devre arası kampını kaçıran ve takımla idmana dahi çıkamayan Janssen tam anlamıyla bunalıma girmiş durumda.

Ozan formunu koruyor!

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, Avrupa’da kulüp ararken formunu korumayı da ihmal etmiyor. Futbolundan ziyade fazla kilolarıyla gündeme gelen genç yıldız önceki gece geç saatlerde arkadaşlarıyla kebapçıda görüntülendi. A takımda oynarken benzer haberlere konu olan Ozan’ın kadro dışı kalmasına özel yaşantısından taviz vermediği görüldü.

Skrtel göreve hazır

Ağrıları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Martin Skrtel, Trabzon deplasmanında arkadaşlarını yalnız bırakmayacak. Sağlık heyetinin yoğun tedavi uyguladığı Slovak stoper, durumunu yakından takip eden Aykut Kocaman’a bu zorlu maçta iğneyle de olsa görev yapacağını söyledi.

Sakin kalan kazanır

Trabzonspor deplasmanında zorlu bir sınav verecek olan Fenerbahçe’de teknik heyet, oyuncuları sadece fiziksel ve taktiksel değil, psikolojik olarak da hazırlıyor. Oyuncularıyla düzenli konuşmalar yapan teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzon’da alacakları galibiyetin önemine vurgu yaparken, yüksek tansiyonlu maçta sakin kalanın istediğini alacağının altını çiziyor. Her türlü provokasyona karşı güçlü durmaları gerektiğini belirten Kocaman “Kesinlikle hakemle ve de rakiple diyaloğa girmek yasak. Gereksiz faullerden uzak durulacak. Sakin kalmamız çok önemli. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Trabzonspor karşılaşması bizim için sıçrama maçı. İstediğimizi alırsak psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş olacağız. Hepinizden takım disiplinine uymanızı istiyorum” sözleriyle oyuncularını motive ediyor.

Taraftardan tam destek

Fenerbahçe Yönetimi, Göztepe maçında yaşanan protestolara duyarsız kalmadı. Yönetici Metin Doğan, taraftar gruplarıyla bir araya gelerek bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ortak paydanın Fenerbahçe olduğu zirvede, grup liderleri başta futbol olmak üzere tüm branşlarda tam destek sözü verdi.



Yıldırım da gidiyor

Son 3 deplasmanda takımın yanında yer alan Aziz Yıldırım, Trabzon kafilesine de katılacak. Takımla birlikte seyahat edecek başkan, Rize’de çeşitli açılışlara katılıp kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz’dan bu yana ilk defa bir Trabzon deplasmanına gidecek.



Volkan’a veliaht aranıyor

Yerli kaleci geleneğini korumakta kararlı olan Fenerbahçe, Volkan Demirel’den sonra 1 numarayı giyecek isimleri netleştirmeye başladı. Sarı-lacivertliler, Altınordu’nun 23 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler ile İstanbulspor’da kiralık oynayan Bursalı Okan Koçuk transferi için düğmeye bastı.