Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ara transfer döneminin bitimine 5 gün kala Beşiktaş sonunda muradına erdi. Aytemiz Alanyaspor’un golcüsü Vagner Love gelecek hafta siyah-beyazlı forma giyecek. Cenk Tosun’un yerini doldurmak adına İslam Slimani, ve Javier Hernandez için Beşiktaş’ın yaptığı teklifler kabul edilmemişti. Love için yapılan ilk görüşmelerde Alanyaspor 4,5 milyon avrodan kapıyı açınca siyah-beyazlı yöneticiler masadan kalkmıştı. İki kulübün yetkilileri dün akşam tekrar bir araya geldi. Kıran kırana süren pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. Beşiktaş’ın Love için 3,2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Böylelikle geçen sezonun Süper Lig gol kralı olan Vagner Love, gelecek haftaki Bursaspor maçından itibaren siyah-beyazlı formayla sahada olacak.



Rusya’da parladı

Süper Lig’in en çok gol atan futbolcuları arasında yer alan ve ligin en çok dripling yapan oyuncusu olan Vagner Love, ceza sahası içindeki iş bitiriciliğiyle de tam olarak Beşiktaş’ın aradığı golcü. Kariyerinde CSKA Moskova ve Monaco gibi büyük kulüplerde top koşturan 33 yaşındaki oyuncunun yıldızı Rus takımında parlamıştı. Love, CSKA formasıyla 2013 yılına kadar 158 maça çıkarak 79 gol attı. Moskova’da iki lig, 5 Rusya Kupası ve 3 Rusya Süper Kupası kazanan oyuncu 2005 yılında bu takımla UEFA Kupası’nı havaya kaldırdı. Love, daha sonra kiralık olarak Palmeiras, Flamengo takımlarında oynamış 2013 yılında SD Luneng takımı ile anlaşmıştı. İki sezon sonra Corinthians takımına, 2016 yılında Monaco, ardından da Alanyaspor’a transfer olan yıldız oyuncu, 25 defa Brezilya Milli Takımı formasını giydi ve 5 gol attı.

Kartal seri peşinde

Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Beşiktaş bugün Kasımpaşa’yı misafir edecek. İki takım arasındaki karşılaşma Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Pepe ile Dusko Tosic, Kasımpaşa karşılaşması öncesi gerçekleştirilen antrenmanlarda yer aldı. Ancak Tosic’in riske edilmeyeceği öğrenildi.

O BİR GOL MAKİNESİ

Beşiktaş, gol kralı bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Aytemiz Alanyaspor’a 1,5 sezon önce Fransa’nın Monaco takımından transfer olan Sambacı, geçen sezon 28 lig maçında 23 gol atarak krallık tacını takmıştı. Bu sezon da Alanyaspor ile 16 maça çıkan Love, bu maçlarda 11 defa fileleri havalandırdı. Love aynı zamanda Beşiktaş ile yeniden Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme şansını da yakalamış oldu.

Larin tehdidi

Orlando City yöneticisi Diogo Kotscho, “Beşiktaş Larin için bizimle anlaşmak zorunda. Aksi halde oyuncunun evraklarını Türkiye’ye göndermeyiz” tehdidini savurdu. Öte yandan Larin Beşiktaş’ın kendisini başka takıma kiralamasını istemediğini söyledi.