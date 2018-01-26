Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak yabancı kuralıyla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kulüplerle sürekli görüşme halinde olduklarını aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Yabancı kuralını biz bu duruma getirmedik. Bunu insanlar bilmeli. Geçmiş federasyonun aldığı kararlardı bunlar. Maalesef biz bu tip sorunlarla karşılaştık. Yabancı kuralına kafa yoruyoruz, gerçekten çalışan bir yönetimimiz var. Yerli oyunculara süre verilmesi için kulüp yöneticileri ve antrenörlerle görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren radikal kararlar almamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Sezon sonunda Türk oyuncuların daha fazla süre alabilecekleri bir düzen hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu kolay bir süreç değil. Kulüplerimizle omuz omuza yürüyoruz. Bu kararları onlarla beraber almak zorundayız. Kulüpleri mağdur etmeden bir sistem getirmeyi düşünüyoruz."

"Başarılı süreci bu sezon da yaşayacağız"

Türkoğlu, bu sezon Avrupa kupalarında yer alan Türk takımlarının başarılarına dikkati çekti.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak Türk basketbol tarihine geçtiğini hatırlatan Türkoğlu, "Geçen sezon Banvit de Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı. Beşiktaş Sompo Japan ve Darüşşafaka bu yıl Avrupa'da çok önemli işler yapıyor. Sezonun ilk yarısında istikrarlı bir görüntü çizdiler ama siz de biliyorsunuz ki önemli olan ikinci yarılardır. Herhangi bir terslik yaşanmazsa geçen sezonki başarılı süreci bu sezon da yaşayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.