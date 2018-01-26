Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantinli futbolcu Lucas Martin Villafanez, kulüp tesislerinde düzenlenen törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Arjantin’in U17 ve U20 millî takımlarında toplam 9 kez forma giyen Villafanez, daha önce C.A.I, Independiente, Atletico Huracan ve Panetolikos Agrinio takımlarında oynadı.

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sağ kanat mevkisindeki açığı Lucas Martin Villafanez ile giderdiklerini söyledi. Bu transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah takıma katkı sağlar. Kendisine iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

“ÇOK SICAK BİR KARŞILAMA OLDU”

Yeni transfer Vilafanez ise, “Kapıdan girdiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı hissettim. Çok sıcak bir karşılama oldu. Bundan dolayı başkana teşekkür ediyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza faydalı olmak istiyorum” diye konuştu.

Ayrıca Yunanistan Süper Ligi’nde bu sezon 12 maçta forma giyen Villafanez, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.