Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuhcusu Badou Ndiaye'nin Stoke City'e satılışı transferde adeta domino etkisi yaşattı. Bu boşluğu doldurmak isteyen sarı kırmızılı idarecilerin, Hannover'de forma giyen Marvin Bakalorz ile temas kurduğu öne sürüldü. Hannover cephesinin bu anlaşmaya sıcak baktığı ifade edilirken; G.Saray'ın Devler Ligi garantili bir kulüp olarak nitelendirildiği haberde, Bakalorz'un yakın zamanda Türkiye'ye transfer olabileceği belirtildi.



MERKEZ ORTA SAHA



28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz, Profesyonel futbol kariyerine Dortmund'un altyapısında başladı. Alman futbolcu, 2011 yılında A Takıma yükseldi. (Fotomaç)

