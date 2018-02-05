Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği, yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. Turun ilk maçında Beşiktaş, sahasında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.