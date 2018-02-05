Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği, yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. Turun ilk maçında Beşiktaş, sahasında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
05.02.2018 - 16:27 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği’nin Beşiktaş’ı ağırlayacağı karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek.
Etiketler : Ziraat Türkiye Kupası,Gençlerbirliği Beşiktaş maçı,
541558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/541558.aspx
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10
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10
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4
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29
3
31
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Sivasspor
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8
3
8
24
29
-5
27
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Malatyaspor
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7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
19
2
3
14
14
36
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9
21. Hafta Maçları
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Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
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Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
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Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
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8
7
4
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18
8
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Balıkesirspor
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5
5
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28
8
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İstanbulspor
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8
5
6
22
19
3
29
7
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
9
Gazişehir G.Ant
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6
8
5
26
15
11
26
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Altınordu
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7
5
7
28
26
2
26
11
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
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Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
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Samsunspor
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5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
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5
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20
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11
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Gaziantepspor
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1
4
14
7
49
-42
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