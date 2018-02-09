Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 CEV Kupası 8’li finaller etabında Yamamay Busto Arsizio ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA evinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında İtalya’da da rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Palayamamay Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setini 25-20 kaybeden temsilcimiz arka arka iki seti kazanarak (25-18, 25-18) turu sağlama aldı. 4. seti de 26-24 alan temsilcimiz salondan zaferle ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA çeyrek finalde Yenisei Krasnoyarsk ekibiyle karşılaşacak. Öte yandan VakıfBank, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde D Grubu’ndaki dördüncü maçında Rusya’nın Dinamo Moskova takımını 22-25, 25-18, 25-11, 21-25 ve 15-9’luk setlerle 3-2 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan mücadeleyi kazanan ev sahibi ekip, D Grubu’nda namağlup liderliğini sürdürdü.