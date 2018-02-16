Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, "Hem ligdeki konumumuz hem de hakem hataları sonucu kaybettiğimiz puanların ardından artık Gençlerbirliği’nin hakem hatasıyla kaybedeceği yarım puana bile tahammülü kalmamıştır." dedi.

Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig ekiplerinin başkanlarının hakem hataları nedeniyle serzeniş ve eleştirilerini gözlemlediklerini belirtti.

"Hakemlerimize gösterdiğimiz saygı ve sevgi rahmetli babam İlhan Cavcav’ın kazandırdığı değerlerden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullanan Cavcav, şunları söyledi:

"Benim söyleyeceklerim asla bu bağlamda düşünülmemelidir. Futbol hatalar oyunu, hakemler de bu oyunun bir parçası. Onların da hatalar yapabileceğini biliyoruz. Ancak geçmiş maçlara baktığımızda gerek Özgür Yankaya gerekse Serkan Çınar, maçlarımızda önemli hatalara imza atarak puan kaybetmemize neden oldu. Kulübümüzün Türk hakemlerine bakış açısı gereği yapılan hataları anlayışla karşıladık."

Yazı ve görsel basından diğer kulüplerin hakemleri etkilemeye, baskı altına almaya yönelik açıklamalarını takip ettiğini vurgulayan Cavcav, şöyle devam etti:

"Bizim niyetimiz kesinlikle bu yönde bir aba altından sopa göstermek değil. Kulüp olarak bu tarz yaklaşımları doğru bulmayan spor ahlakına sahibiz. Pazartesi günü hayati derecede önemli bir maça çıkıyoruz. Hem ligdeki konumumuz hem de hakem hataları sonucu kaybettiğimiz puanların ardından artık Gençlerbirliği’nin hakem hatasıyla kaybedeceği yarım puana bile tahammülü kalmamıştır. Artık ligde son bölüme giriyoruz ve her puan altın değerinde. Umuyorum son bölümde sadece futbol konuşuruz."

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Murat Cavcav, takımın son haftalardaki performansına ilişkin, "Gençlerbirliği'ni hak ettiği noktaya getirmek için birlik ve beraberlik içinde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Ligin 13. haftasında oynadıkları Osmanlıspor maçından sonra bir daha yenilmediklerine dikkati çeken Cavcav, "Henüz istediğimiz seviyelere ulaşamadık ama en kısa zamanda en iyi yerlerde olmak için çalışıyoruz. Ümit hocamızın görevine dönmesiyle güzel bir çıkış yakaladık. Ara transfer döneminde yaptığımız takviyeler de takıma önemli katkı yaptı." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı takımın iyi sonuçlar almaya devam edeceğine inandığını aktaran Cavcav, şunları kaydetti:

"Takımdaki arkadaşlık ve samimiyet çok yüksek seviyelerde. Lige kötü başladığımız için çok üzgünüz fakat bunu telafi etmek için çalışıyoruz. Taraftarımızın bizim yanımızda olmasını ve bizi desteklemesini istiyoruz. Futbolcularıma güvenimi bir kez daha yineliyorum hepsi ellerinden gelenden fazlasını yapıyor. Taraftarlarımız da bize destek verdiği sürece Gençlerbirliği her zaman güçlü olacaktır."

Ümit Özat'ın 4 puan hesabı

Cavcav, iyi ve seyir zevki yüksek maçlar oynadıklarını belirterek, bunun en kısa sürede kırmızı-siyahlı takımı sıralamanın daha da üst basamaklarına çıkaracağına inandığını söyledi.

Takımın iyi oyununu zaman zaman skora yansıtamadığını aktaran Cavcav, "Maçlarımızı izleyen herkesin ortak görüşü, artık daha iyi futbol oynadığımız. Kaliteli maçlar seyrettiriyoruz. Bu da bizi onure ediyor." dedi.

Ligde artık puan kaybının telafisinin zor olduğuna değinen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alt sıralarda puanlar başa baş durumda. Her maç final niteliğinde. Kazandığınız bir puan bile sezon sonu çok değerli olabilir. Puan kaybına tahammülümüz yok. Trabzonspor'dan sonra Göztepe maçını da içeride oynayacağız Bu bizim için çok büyük avantaj. Hocamız iki maç için 4 puan hedeflediğini açıklamıştı. Trabzonspor karşısında 1 puan alabildik. Pazartesi akşam oynayacağımız maçın ardından umarım hocamızın puan hedefini yakalamış oluruz. Futbolcularıma ve teknik ekibime güveniyorum."