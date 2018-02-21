Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sessizliğini sert bir şekilde bozdu. Dün yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından yöneltilen sorulara cevap veren Cengiz, tartışmaları hakem kararlarıyla ilgili uzun açıklamalar yaptı. Cengiz “Cenap Şahabettin’in ‘Bu ülkede mütevazı görünmeyin, gerçek sanırlar’ diye bir sözü var. Sizin bu efendiliğiniz, kibar duruşunuz zayıflık, pısırıklık, korkaklık ve yumuşaklık olarak algılanıyor. Maalesef Türkiye, pusu karakterinin karanlıkta bekleyenlerin spor dünyasında bir şekilde etkisini gösterdiği bir alan. Biz Galatasaray olarak ağlak ve zırlak bir toplum değiliz. Biz mağlubiyeti de sinemize gururla çekeriz. Biz genel savaşta kısa mağlubiyetler alabiliriz. Biz Galatasaray’ız ve asla pes etmeyiz. Çarpışarak ve vuruşarak ölürüz. Biz Galatasaray’ız. Haftada 2 demeç, 3 tane zırlayan sözler söylemeyiz. Yalnız buradan uyarıyoruz. Hakemler de insan. Biz hiç art niyet görmüyoruz. Ancak şunu görüyoruz: Aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun anlamı, bunun tercümesi insan hatası değil, kangrenleşen, onarılmaz bir yara hâline gelmiştir” dedi.



Eşitlik talebi

“Federasyon bizim federasyonumuz. MHK bizim komitemiz” yorumunu yapan G.Saray Başkanı, “Federasyona da fanatik Fenerli gelsin, MHK’ya da fanatik Fenerli gelsin. Eğer bir insan tutuğu değerler ve tuttuğu takım için objektif değerleri yerler altına alıyorsa, hakem de olsa, başkan da olsa biz ona sadece ‘Yazıklar olsun’ deriz ve bu oyunda olmayız. Klasik anlamda da söylüyorum bu oyunu bozarız. Buradan hakemlere, hakem kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen tıraş olurken aynaya bakın, aynaya bakabilin. Maçları tekrar seyredin. Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasaray aleyhine yorumlanıyor. Galatasaray’a çok rahat kart çıkartılıyor. Çok rahat yan hakemler müdahil oluyor. Ben kart çıkartılmasın, müdahil olunmasın demiyorum. Eşitlik içinde davranılsın” diye devam etti.



Hakem hâkim değil

“Ben ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ derken bunlardan biri de hakem müessesiydi. Hakemleri yanlış eğitiyorlar” yorumlarında bulunan Mustafa Cengiz “Onlardan adalet bekliyorlar. Hakemler adalet dağıtamaz. Hakemler hâkim değildir. Yanlış tercüme var. Arapçada da hakem ve hâkim ayrıdır. Kendinizi sahada hâkim olarak görürseniz ‘Bu takıma sarı kart, bu takıma da sarı kart göstereyim’, ‘Bu takıma yanlış yaptım, bu takıma da yanlış yapayım’ diye bir duyguya kapılırsınız. Lütfen hakem seminerlerinde bu doğru olarak eğitilsin, hakemlere kendilerini hâkim zannetmesin ve bizim haklarımızı çiğnemesin. Galatasaray’ın lütfen önünü kesmeyin. Herkese adil olun. Kimse mutlu değil hakemlerden. Galatasaray asla pes etmeyecektir” ifadelerini kullandı. Bu arada başkan Mustafa Cengiz’in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği açıklandı.

Mariano formasına kavuşuyor

Galatasaray’da ilk yarının yıldız isimlerinden Mariano son iki lig maçında formasını Martin Linnes’e kaptırmıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in mağlup olunan Kasımpaşa maçında çok aranan tecrübeli futbolcuya Bursa karşılaşmasında yeniden görev vermesi bekleniyor.

ORTA, GOL ÇALIŞTILAR

Galatasaray, cuma günü Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 5’e 2 dar alan oyununun ardından son bölümde her iki kanattan orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Tedavisi süren Fernando da düz koşu yaptı.

“Turistik gezi yapmıyoruz”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Ankara’ya yaptıkları ziyaretler için, “Kapadokya’da turistik gezi yapmıyoruz. Nezaket ziyaretlerimiz kulübün çıkarınadır” dedi. Cengiz ayrıca göreve geldikleri süre içinde Türk Telekom Stadı’nda oynadıkları maçlardan 8,5 milyon lira gelir elde ettiklerini de açıkladı.



Gomis turp gibi

Kasımpaşa maçında bir anda bayılarak yürekleri ağza getiren Bafétimbi Gomis, dün kapsamlı tetkiklerden geçti. Nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinin ardından oyuncunun oynamasıyla ilgili bir problem bulunmadığı tespit edildi. Bu arada kaleci Cedric Carrasso da dün sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.