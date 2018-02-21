Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş şanssız bir gece yaşadı. Temsilcimiz çok iyi başladığı maçta 10 kişi kalınca dağıldı ve Bayern Münih’e Almanya’da 5-0 kaybetti. İlk 15 dakikalık dilimde Bayern Münih kendi yarı alanında da basan bir rakip buldu karşısında. Alman devine temsilcimiz “Ben de boş değilim” mesajı veriyordu. Maalesef hatalı bir geri pas sonucunda Vida kırmızı kart görünce maçın rengi değişti. Hemen ardından Vagner Love kendi başlattığı atakta kaleciyle bir anda karşı karşıya kaldı ama topu üstten auta atınca saç baş yolduk. Bayern 10 kişi kalınca yarı alanımıza çöktü. Fabri 30’da mutlak golü önledi. Kapansa da hücuma kalktığında korkutuyordu Bayern’i Kara Kartal. Quaresma 39’da çalımla girdi ceza sahasına, çekti şutunu ama kaleci Ulreich kornere çeldi topu.



Yere serildik

Soyunma odasına 10 kişiyle berabere girmeye hazırlanan Beşiktaş, Müller’in karambolden attığı golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıya Bayern hızlı girdi. Lewandowski’nin frikikten çektiği şut direkten döndü. Ardından Coman’ın golü geldi ve 2-0 oldu skor. Şenol Güneş golün ardından Love’u çıkarıp Tosic’i oyuna aldı ve Şilili oyuncu stoper bölgesini arkadaşına devrederek ön liberoya geçti. İleride sadece Talisca kalmıştı. Siyah-beyazlıların hücumdaki etkinliği ‘yok’ derecesine düşmüştü. Müller’in 66’daki golüyle fark 3’e çıktı. Lewandowski’nin 79 ve 88’deki golleri bizi tamamen yere serdi: 5-0. Kalan dakikaları rakibinin ataklarını savuşturmakla geçirmek zorunda kaldı temsilcimiz. Tur umutları oldukça zora giren Beşiktaş, 14 Mart’ta İstanbul’da oynanacak rövanş için beklemeye geçti.

Şut rekoru kırdılar

Bayern Münih maçı 35 şut ve 12 isabet ile tamamladı. Alman ekibinin 2017-18 sezonunda resmî maçlarda en çok şut çektiği maç Beşiktaş maçı olurken sahasında 3-0 kazandığı Anderlecht maçı bir önceki en çok şut çektiği mücadele olmuştu. Alman ekibi bu maçta 29 şut çekmişti.



Kırmızı işimize yaradı

Bayern Münih adına iki gol atan ve bozgunda büyük pay sahibi olan Thomas Müller maçı değerlendirirken, “Bu gece harika galibiyet. Kırmızı kart kesinlikle bizim lehimize oldu ama herkes harika oynadı. Farklı galibiyet ve tur biletini aldık diyebiliriz” açıklaması yaptı.



Münih -10 derece

Bayern Münih-Beşiktaş maçı oldukça soğuk bir havada oynandı. Almanya’da kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kritik mücadele öncesi şehirde hissedilen hava sıcaklığı zaman zaman -10’lara kadar düşerken karşılaşma sırasında da durum pek farklı değildi.

Vida’nın gözyaşları

Maçın 16. dakikası maçın kırılma anıydı. Atiba’nın büyük hatasıyla topu kapan Lewandowski hızla kalemize yaklaştı. Bu arada yatarak topa müdahale eden Vida her ne kadar Lewandowski’ye dokunmasa da kurt forvet son adamdı ve faulü almayı bildi. Bu pozisyonda Vida hakem Hategan tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Takımın oyun planı ve dengeleri sarsıldı. Hırvat futbolcu kart sonrası oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı, maçın ardından da bütün camia benzer ruh halindeydi...

O hata bize pahalıya mâl oldu

Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Pepe 90 dakikanın ardından “Bunlar üst seviye maçlar. Bu maçlarda 10 kişi oynayınca her şey değişebilir. O hata (Atiba’nın yanlış pası) bize çok pahalıya mâl oldu. Geri kalanlar olarak iyi mücadele ettik, olmadı. 11’e 11 oynasak, çok daha farklı olabilirdi” derken, “2. maça avantajlı bir skorla gitmek isterdik ama olmadı. Rövanşta da bu formayı layıkıyla giyip, en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” açıklaması yaptı.