Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın oyuncularının mental anlamda dinlenmelerini sağlamak için verdiği iki günlük izin bitti ve Beşiktaş maçı hazırlıklarına start verildi.

Aykut Kocaman'ın pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Başakşehir maçındaki taktiği uygulayacağı ve hafta içi idmanlarını bu şekilde yaptıracağı bildirildi.

RAKİBE ALAN BIRAKMAYIN

Futbolcularıyla konuşan Kocaman, "Top rakipteyken herkes topun arkasına geçsin. Rakibe en ufak bir rahat alan bırakmayın. Topu kaptığımızda da isabetli paslarla hemen kontraya çıkın" dedi.

KANATLAR YARDIMA GELECEK

Kocaman kanatlarda kullanmayı düşündüğü Dirar ve Aatıf'tan beklere yardım etmeleri istedi. Beklerden ise sırayla hücuma çıkmalarını istedi. Ceza alanı çevresinde faul yapmak ve gereksiz itirazdan kart görmek ise yasak.

Kulübe yakın kaynaklar, teknik patron Kocaman'ın hareketli oyun ve isabetli paslarla zaten yogun olacak olan Beşiktaş'ı da daha da yormak istediği, 60-65 gibi Valbuena ve Alper Potuk hamlesi yapacağını belirtiyorlar.