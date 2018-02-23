Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda İsveç'le yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Müsabakanın oynanacağı Hovet Arena'da başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın son 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Ay-yıldızlı ekip, sabah yapacağı hafif çalışmayla İsveç müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

"Kazanmaktan başka düşüncemiz yok"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, İsveç ve Letonya ile iki önemli maça çıkacaklarını ve öncelikle İsveç maçına konsantrasyon sağladıklarını vurgulayarak, "Buradan inşallah kazanarak Letonya'ya geçmek istiyoruz." dedi.

Antrenman sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Sarıca, "Sonuçta deplasman maçı oynuyorsunuz ve bu tip müsabakalar hiçbir zaman kolay olmaz. Gruba çok iyi başlangıç yaptık. Biri deplasmanda olmak üzere 2 maçımızı da kazandık. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bunun için de kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Tecrübeli oyuncularımızın yanında, çok genç arkadaşlarımız da var. Gerçekten o enerjiyi, beraber oynamayı sahaya yansıtan, beraber oynamaktan zevk alan bir ekip." diye konuştu.

İsveç'in gruptaki iki maçını da kaybetmesine değinen Sarıca, "İsveç'in grupta galibiyeti yok ama son yaptıkları Letonya maçını deplasmanda son 4 dakikaya kadar önde götürdüler. Özellikle hızlı hücum oynamayı, geçiş hücumlarını oynamayı seven bir takım. Kendi evinde oynayacağı için buna dikkat etmemiz lazım. Galibiyetlerinin olmaması bizim için mukayese kabul edilecek bir durum değil. Maçlar oynamadan kazanılmaz. Bizim tüm enerjimizi koyup kazanmaktan başka düşüncemiz yok. İnşallah bunu becereceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Doğuş Balbay: İsveç maçına çok iyi konsantrasyon sağladık

Öte yandan, milli oyuncu Doğuş Balbay ise yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımız çok iyi geçti. Takımları analiz ettik. İsveç maçına çok iyi konsantrasyon sağladık. Ciddi bir rakip İsveç. Çok fazla hızlı hücuma giden bir ekip. Enerjileri bitmiyor. Onlara kesinlikle hücum etmemiz, içeriden de uzunlarımızı topla buluşturup sayı bulmamız gerekiyor. Agresif başlayacağız. Kesinlikle agresif oynamamız lazım. Takımda ciddi bir problemi olan yok. Çıkıp galibiyeti alacağız inşallah." şeklinde görüş belirtti.