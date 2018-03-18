İtalyan ekibi, Milan sahasında Chievo’yu 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun şık golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 33. dakikada Stepinski ile eşitliği yakalarken, 34’te Inglese Milan’ı yeniden öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 52. dakikada Chievo, Cutrone ile yeniden eşitliği yakaladı. Ancak 82. dakikada Andre Silva’nın golüyle Milan sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 50’ye yükseltti.
Gol düellosu Milan’ın
18.03.2018 - 20:25 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Serie A’nın 29. haftasında Milan, sahasında Chievo’yu konuk etti. Gol perdesini Hakan Çalhanoğlu’nun açtığı düelloyu ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Etiketler : milan,serie a,chievo,hakan çalhanoğlu,
551120 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/551120.aspx
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P.
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3
6
61
28
33
54
2
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25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
10
Malatyaspor
26
9
7
10
29
35
-6
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Alanyaspor
26
8
4
14
41
47
-6
28
14
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
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Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Alanyaspor - Göztepe
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18.3.2018
Atiker Konyaspor 2 - 0 Kayserispor
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Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
3
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
28
13
5
10
40
25
15
44
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
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11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
28
10
10
8
39
36
3
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
28
10
7
11
40
35
5
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7