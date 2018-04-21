Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ev sahibi tribünlerinde yer alan holiganların çıkardığı olaylar neticesinde tatil edilmişti ki, emniyet güçlerinin yaptığı çalışmada şoke edici bir gerçek ortaya çıktı. Başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok kişinin ‘kumpas’ vurgusunda bulunmasının hiç de abartılı olmadığı anlaşıldı. Zira emniyet güçleri olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan yaklaşık 300 kişinin Passolig kayıtlarına baktığında tesadüfle açıklanması mümkün olmayan bir gerçekle karşılaştı. Holiganların hepsinin ilk defa Passolig kartını kullandığı belirlendi. Kupa maçından hemen önce yapılan başvurular sonrası kart sahibi olup bilet temin eden grubun organize bir suç şebekesinin unsurları olduğu düşüncesiyle kapsamlı bir çalışma başlatıldı.



Başsavcılık: Örgütsel yapı

Emniyet güçlerinin, bu şahısların bütün telefon görüşmelerinin, sosyal medya ve banka hesaplarının, e-Postalarının ve kişisel ilişkilerinin mercek altına aldığı öğrenildi. Passolig’le ilk defa maça gelen, birbirlerini tanımadıklarını iddia eden, ancak bütün uyarılara rağmen ısrarla aynı eylemleri gerçekleştiren holiganların ortak bir çaba içinde olduğu kanaatindeki emniyet güçleri stat etrafındaki ve içindeki kamera görüntülerini de incelemeye alarak suç unsuru olabilecek bütün delileri toplamak için derin bir çalışma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında “Tribünde bulunan belirli grupların olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği” ifadelerine yer verildi.

F.Bahçe’nin cevap aradığı sorular?

Derbideki olayların kumpas olduğuna inanan Fenerbahçe Yönetimi, hakem Mete Kalkavan ile Beşiktaş cephesinin de bu kurguya alet olduğunu düşünüyor. Konuyu aydınlatmak adına yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerin cevap aradığı sorular 3 ana başlık altında toplanmış hâlde.

1-Görüntülerde Beşiktaşlı sporcuların hakemden önce soyunma odasına gittiği sabit. Maçın tatil edilip edilmeyeceğine ancak hakem karar verebilir ama Beşiktaşlı futbolcular hakemi ve kararını beklemeden içeri giriyor. Bunun yaptırımı ne olacak?

2-Çok daha ağır olayların yaşandığı maçların devam ettirilip tamamlandığı ortamda Mete Kalkavan’ın maçı tatil etmekteki aceleciliğinin sebebi ne?

3-Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyeti sık sık tribünlerle atıştı. Amaç maçın tatiline zemin hazırlamak mıydı?

Gaza geldim, attım

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, Şenol Güneş’e çakmak atan bir kişi kamera görüntülerinden yola çıkılarak gözaltına alındı. Ticaretle uğraştığını söyleyen S.D, emniyetteki ilk ifadesinde “Yedek kulübesindekilerle bazı taraftarlar arasında sözlü tartışma başladı. Ortam bir anda karıştı. Ben de kalabalığa uydum, gaza geldim cebimdeki çakmağı çıkarıp attım. Ona geleceğini tahmin etmedim” dedi. S.D’nin emniyette tehdit suçundan kaydı olduğu belirtildi.

Yıldırım haber göndermiş

Kornerlere tedbir alın

Derbinin henüz ilk kornerinde sahaya yabancı maddeler atılmasına tepkisiz kalmayan Aziz Yıldırım hemen İdari Menajer Hasan Çetinkaya’yı aradı. Yılların tecrübesiyle hareket eden Yıldırım, Çetinkaya’ya, “Hakemle konuşun. Güvenlik güçleri gelsin korner bölgesinde koruma sağlasın” talimatı verdi. Durumu hemen 4. hakeme ileten Hasan Çetinkaya, devre arasında da Mete Kalkavan’a uyarıda bulundu. Ancak bu çabalar Kalkavan’ın harekete geçmesi için yeterli olmadı. Yabancı madde yağmurunun sürmesine sinirlenen Aziz Yıldırım, defalarda Hasan Çetinkaya’yla temas kurup tedbir alınmasını söylese de, Çetinkaya’nın ısrarlı çabaları hakemlerin kararını değiştirmedi.



Hemen tatil ederim

Kendisine yapılan tüm uyarılara kulak tıkayan hakem Mete Kalkavan, niyetini devre arasında Fenerbahçeli futbolculara açıkça söylemekten çekinmedi. Soyunma odası koridorlarında sarı-lacivertli oyuncularla konuşan Kalkavan, “İkinci yarıda en ufak bir şey olursa maçı tatil edeceğim” sözleriyle tavrını ortaya koydu. Hakemin bu sözleri Aziz Yıldırım’a iletildi. Başkan çok öfkelense de sükûnetini korumaya çalıştı. Oyunculara “Sakin olun. Tahriklere kapılmayın” mesajı yollayan Yıldırım, korner bölgesinde güvenlik kalkanı oluşturulması uyarısını da tekrarladı. Ancak Mete Kalkavan olaylar devam edince 57. dakikada maçı tatil etti.

TEKLİFLER İŞE YARAMADI

Seyirci çıksın oynayalım!

Olayların çığırından çıkmaması için ellerinden geleni yapan Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, sahadan içeri giren hakem Mete Kalkavan’a “Gerekirse tribünleri boşaltalım ve maç oynansın” önerisi getirdi. Ama teklife aldırmayan Kalkavan, odasına girip kapıyı kilitleyerek talebi duymazdan geldi.

F.BAHÇE’DEN AÇIKLAMA VAR

Asıl biz mağduruz

Derbi sonrası birçok kesimden açıklamalar gelirken, Kulüpler Birliği, geçmiş olsun dilekleriyle birlikte “Sorumluların hak ettiği cezayı alması” temennisinde bulundu. “Fenerbahçe’nin tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevi yapacağına gönülden inanıyoruz” ifadelerine ise sarı-lacivertliler tepki gösterdi. Kulüpler Birliği’nin açıklamasını büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladıklarını söyleyen sarı-lacivertliler, “3 Temmuz sürecine ilk başta inanıp daha sonra yanıldıklarını açıklayan ancak özür dileme erdeminde bile bulunmayanların, dün gece yaşanan olaylarla ilgili tutumu da er ya da geç yine aynı ‘yanılma duygusu’ içerisinde olacaktır. Altını çizerek söylüyoruz ki, bu sürecin en büyük mağduru Fenerbahçe’dir” denildi.

KUPALARA KATILABİLECEK

UEFA’dan müjde!..

UEFA, Fenerbahçe’ye yazılı yolladığı mesajla Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı. UEFA ile finansal fair-play anlaşması imzalayan Fenerbahçe, maaş sınırlaması dolayısıyla sattığı oyuncudan elde edeceği gelir ile transfer yapabiliyordu. sarı-lacivertli kulübün yetkilileri geçtiğimiz günlerde UEFA ile görüşme gerçekleştirmişti.



