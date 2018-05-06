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Güreşte bir altın daha
06.05.2018 - 20:55 | Son Güncelleme: 06.05.2018 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 2-1 yenerek 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Etiketler : güreş,taha akgül,
559088 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/559088.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
31
21
3
7
70
32
38
66
2
Başakşehir
32
20
6
6
57
32
25
66
3
Fenerbahçe
31
18
9
4
66
33
33
63
4
Beşiktaş
31
18
8
5
59
27
32
62
5
Trabzonspor
31
13
10
8
55
45
10
49
6
Sivasspor
32
14
6
12
42
46
-4
48
7
Göztepe
31
13
8
10
48
48
0
47
8
Kayserispor
31
12
8
11
41
48
-7
44
9
Kasımpaşa
31
11
7
13
47
52
-5
40
10
Bursaspor
31
11
6
14
41
42
-1
39
11
Malatyaspor
31
10
9
12
35
41
-6
39
12
Akhisar Bld.Spor
31
9
9
13
39
49
-10
36
13
Alanyaspor
31
10
5
16
49
54
-5
35
14
Antalyaspor
31
9
8
14
37
54
-17
35
15
Konyaspor
31
8
8
15
34
38
-4
32
16
Osmanlıspor
31
8
8
15
45
54
-9
32
17
Gençlerbirliği
31
7
9
15
35
50
-15
30
18
Karabükspor
31
3
3
25
20
75
-55
12
32. Hafta Maçları
4.5.2018
Medipol Başakşehir Fk 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
5.5.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Atiker Konyaspor
5.5.2018
Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa
6.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Galatasaray
6.5.2018
Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
6.5.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
6.5.2018
Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor
7.5.2018
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
7.5.2018
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
33
18
8
7
54
33
21
62
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
33
11
7
15
43
46
-3
40
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
15
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1