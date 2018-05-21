Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında yedek kaleci olarak kadroya katılan Cedric Carrasso’nun ayrılığını da dün eşi açıkladı.



Joy Carrasso, şu sözlerle G.saray taraftarına eşi adına veda etti: “İstanbul’dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. Bu şehir ve insanlarını gerçekten çok özleyeceğiz. G.Saray bizim için çok güzel bir deneyim olarak kalacak.”



Tarık Çamdal’a protesto



Oyuncular arasında taraftarın tek tepkisi Tarık Çamdal’a oldu. Mustafa Sandal’ın Aya Benzer şarkısı ile sahneye çıkan Tarık’a büyük tepki olurken müziğin sesi açıldı ancak bu da taraftarın tepkisinin önüne geçemedi.



Yasin: Gomis olmasa bIz de olmazdık



Yasin Öztekin, G.Saray’ın 21. şampiyonluğunda Bafetimbi Gomis’in katkısının altını çizdi. Sarı-kırmızılılarda 2. şampiyonluğunu yaşadığını ve 6. kupasını kaldırdığını ifade eden Yasin şunları söyledi:



“Çok mutluyum. Sezon başında şampiyon olmak istiyorduk, çünkü 2 sezon olamadık. Fatih hoca geldikten sonra daha da iyi olduk, daha da güçlü olduk. Hocamız baba gibi. Bir sözü bile insanı o kadar motive ediyor ki, sahaya çıkınca her şeyi yapmaya çalışıyorsun hem onun için, hem de taraftar için. Maça o kadar hırslı oluyorsun ki, bunu zaten bu sene herkes görüyor. İnşallah uzun süre burada kalır.



G.Saray’a gelen forvetin gol atması lazım. Gomis’e elimizden geldiğince yardım ettik. O olmasaydı, biz olmadık. Huzur olması için neşe olması lazım, biz de bunu iyi başardık.’’



Urlusa Roque: Taraftara aşığım



Türk Telekom Stadı’ndaki maçlarda birçok kez G.Saray bayrağını sallayan Maicon’un eşi Ursula Roque taraftarı göklere çıkarrdı: ‘’G.Saray’a aşığım, G.Saray taraftarına aşığım. Şu ana kadar gördüğüm en iyi taraftar, kendimi maçlara çok kaptırıyorum.



Şampiyonluğa çok inanıyordum, takımdaki hırsı, isteği görüyordum ve ilk dakikadan beri şampiyonluğa inanıyordum.”