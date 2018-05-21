Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’deki ikinci döneminde şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran teknik direktör Aykut Kocaman istifasını hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Konya maçının hemen ardından oyuncularıyla bir veda konuşması gerçekleştirdi. “Kazanma ve mücadele azmini ön planda tuttuğunuz için teşekkür ediyorum” diyerek söze giren Aykut Hoca “Sezon içerisinde yaşadığımız şanssızlıklar ve elimizde olmayan bazı sebepler nedeniyle zirve yarışında geride kaldık. Yine de şampiyonluk şansını son ana kadar taşıdık. Şampiyonlar Ligi vizesini almayı başardık” ifadesini kullandı. Kocaman “Şampiyonlar Ligi başka bir arena, bu arenada çok başarılı olacağınızı biliyorum. Şimdi sezonun ardından dinlenme zamanı, ailenizle iyi bir şekilde dinlenin, milli takımlarıyla Dünya Kupası’nda mücadele edecek arkadaşlarınıza da başarılar diliyorum” sözleriyle takıma veda etti.



Seçim arası verildi

Aykut Kocaman’ın bu kararının arkasında yatan sebep ise, sadece genel kurul öncesi başkan adaylarının önünü açmak. Hocanın hafta içerisinde bir açıklama yaparak durumu resmîleştirmesi bekleniyor. Ancak Aykut Kocaman, öncesinde Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yapacak. Yaşanan sıkıntılara rağmen, Fenerbahçe’nin son haftaya kadar yarışın içinde kalmasını, 10 yıllık hasretten sonra Şampiyonlar Ligi kapısını aralamasını Aykut Kocaman’ın başarısı olarak gören yönetim, tecrübeli teknik adamla yola devam etmeyi düşünüyor. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile gireceği yarışta koltuğunu korursa Kocaman’la devam etmeyi planlıyor. Ali Koç’un da Kocaman’a sıcak baktığı ifade ediliyor.

Kuyt’a hoca olacak

Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularından Dirk Kuyt, 27 Mayıs’ta Hollanda’da yapacağı jübileyle futbola veda edecek. Kuyt’ın Liverpool ve Fenerbahçe’de birlikte forma giydiği oyunculardan oluşacak takımın başında Aykut Kocaman yer alacak. Feyenoord ve millî takım efsanelerinin başında ise Louis van Gaal yer alacak.