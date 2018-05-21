Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Arena'da taraftarlarıyla bir arada kutladı. Şampiyon takımda yer alan futbolcular ve teknik heyetin sahneye çıkmasının ardından Galatasaray kupasına kavuştu.

SNEİJDER 'FENER AĞLAMA' DEMİŞTİ



Galatasaray cephesinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yapılması da gecenin en dikkat çeken detayı oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda "Fener ağlama" müziği eşliğinde kupa ile stat turu yaptı.

Hatırlanacağı üzere 2014-2015 sezonunda Sneijder şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkmış ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak, "Fener ağlama" tezahüratı yaptırmıştı.