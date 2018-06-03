Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ;

"Evet, Fenerbahçe Seçimli genel Kurulu neticesi hepimize hayırlı olsun. Nereden başlayacağım, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey planlamadım, dereyi görmeden paçaları sıvayan biri değilim. Divan'a yemeğe gidelim dedim ama yer bulamadık, o kadar plansızım. Ben sizleri tebrik ederim, çocuğundan dedesine, büyük babaannesine kadar... Ben, sizler sayesinde bu başarının vitriniyim, 'Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak' dedim. Siz, bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki çok emindik kendimizde ama 'Acaba bir şeyi yanlış mı görüyoruz, hiç kongre yapmadık, kongreler farklıdır, bir şeyi yanlış mı görüyoruz?' dedik. Tekrar söylüyorum kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacağımız ilişkiye girmedik. Bu kadar organik olabilirdi bir kampanya ve bu da sizin sayenizde. "

"SİZLERLE YAPTIK, MİLYONLARLA YAPTIK"

"Ben ve arkadaşlarım bu yolda saygıda, sevgide kusur etmemek için camiaya layık olabilmek için çok titiz davrandık. Küçük bir ekibimiz vardı, 'Bu kadar az insanla mı yaptınız?' dersiniz. Ama hayır, sizlerle yaptık, milyonlarla yaptık."

"KORKACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOKTU"

"Bu yola çıkarken iki kişiye gittim, Burhan Karaçam'a 'Var mısın?' dedim, 'Sonuna kadar varım' dedi. Ancak biri daha var, onu hiç görmediniz. Onun ofisinde toplanıyorduk, orada çalıştık. Semih Özsoy, onunla yönetim kurulundaydık, 3 Temmuz'dan sonra farklı dostluğumuz oldu. Bu süreçte minimum hata yaptıysak, onun sayesindedir. Onun zekası, satır arası okuması, insanları analiz etmesi, bize minimum hata yaptırdı. Yolda bize kötülük yapmak isteyenler oldu ama biz hep dik durduk. Korkacağımız hiçbir şey yoktu. Huzurunuzda bu iki isme teşekkür etmek istiyorum."

"İYİLİK ALTINDA KÖTÜLÜK YAPANLAR DA OLDU"

"Yolda tuzaklar da oldu, üye bilgileri getirenler de oldu, aba altından sopa göstermek için iyilik adı altında kötülük yapanlar da oldu ama biz bildiğimiz yolda gittik. Korkacağımız bir şey yoktu."

"SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİK"

"Bir de iletişim ekibimiz var. "Tam Zamanı Şimdi" sloganını onlar buldu, sosyal medyada örgütlendik. Cahit, bizim videolarımızı yaptı. Övgü ile Burcu, kulüpte onlarla beraber çalıştık, işlerinden oldular, iyi ki oldular, bana destek oldular. Bu arkadaşlar ÜNİFB'den. Bir arkadaş sosyal medya makinesi gibi çalıştı, çok zaman sonra yaşını sordum 23'müş. Başka arkadaşlarımız da var. Bir başarısı varsa sizin, sizin arzularınızı ve hedeflerini yerine getirmek bu arkadaşlar sayesinde oldu."

"KEŞKE BURADA ŞAMPİYONLUK KUTLUYOR OLSAYDIK"

"Bu yolcuğun her bir adımında yanımızda olanlar, Allah hepinizden razı olsun. Çok şeyle mücadele ettik. Bilmediğiniz o kadar şey var ki... Kuyruğu dik tutmak, sizin sayenizde oldu. Keşke burada şampiyonluk kutluyor olsaydık, keşke dışarıdan gelen sesler şampiyonluk sesleri olsaydı. Ama inşallah o günler de gelecek."

Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım! Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı, bu stat olmazdı, Semih Özsoy burada olmazdı. Türkiye'deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik!

"AZİZ YILDIRIM OLMASAYDI..."

"Kırgınlık yok, kızgınlık yok. Sayın Aziz Yıldırım olmasa ben burada olmazdım. Aziz Yıldırım olmasa bu stat olmazdı. Ülkemizde başlayan stat atılımı olmazdı. Basketbol salonumuz olmazdı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye kattıklarıyla efsane başkan olmayı kesinlikle hak etmiştir."

"Başkanımız en büyük kahramanlığını 3 Temmuz'da göstermiştir. Kendisi direkt hedef alındı. 12 Mayıs'ta burada neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Ben sahadaydım, gördüm. Taraftarımıza tuzak kuruldu, sahaya inmesi istendi. Maç başlamadan gaz sıkılmıştı."

"Hem o, hem camiamız, bu işten çok darbe yedik. Dimdik durduk, her şeyi göğüsleyebilirdik ama yorulduk. Yorulmaya hakkımız yok. Hakkımız bize verilene kadar, hak ettiğimiz maddi zararlar tazmin edilene kadar hepimiz dimdik duracağız. Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz."

"Aziz Yıldırım, bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir. Şu anda belki size çok ihtiyaç yok. Bu hukuk ortamında gidecek ama Allah korusun, yargıdan hiç kabullenemeyeceğimiz bir karar çıkarsa, bu camiayı yine test ederlerse, size bir kez daha ihtiyaç olacaktır"

"HADİ ARTIK EVE GİDELİM, ÇIKALIM BURADAN"

"Güveninizi cepte hissetmiyorum, bu güven her daim emniyette olacaktır.

Hadi artık eve gidelim, ne yapacağımı bilmiyorum, çıkalım buradan."