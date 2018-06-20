Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un iddiasına göre; Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Polonyalı forvet Arkadiusz Milik'in kiralanması için Napoli ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde Sarı Kırmızılı kulübün oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı, oyuncunun da teklife olumlu bakması durumunda transferin resmiyet kazanacağı iddia edildi.

ALBAYRAK YALANLADI!

Transfer haberlerinin medyada yer almasından sonra Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak bir açıklama yaparak, "Milik kesinlikle gündemimizde yok." dedi.