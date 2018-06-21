Burhan Can Terzi
Gelecek sezon için nokta transferler planlayan G.Saray’da hedef önce geçen sezon takıma büyük katkı sağlayan isimlerin işini bitirmek. İlk harekâtı İtalya’ya yapan Galatasaraylı yöneticiler Japon Yuto Nagatomo konusunda Inter’le 3 milyon avroda el sıkıştı. Cimbom, Melo transferinden de 500 bin avro alacağı olduğu için 2,5 milyon avroya tecrübeli sol bekin işini bitirmiş oldu. Futbolcunun Dünya Kupası’nın ardından iki yıllık imza atacağı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim’in emriyle ikinci harekât da başladı. Sarı-kırmızılı yetkililer Jason Denayer için İngiltere operasyonunu başlattı. Belçikalı sol bek için ilk etapta 10 milyon avro bonservis ücreti çeken İngilizler yumuşamış durumda...
Donk da imzalıyor
İngiliz yetkililere, en fazla 4 milyon avroya çıkabileceklerini ileten Galatasaray yönetimi, Manchester City ile masaya oturmak için Ada’ya uçacak. Detaylı bir anlaşma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı yöneticiler “Sonraki satıştan pay ve başarı payı” gibi maddelerle İngilizleri ikna etmeye çalışacak. Öte yandan yine “öncelikli iç harekât” kapsamında geçen sezonun yıldızlarından Ryan Donk’la masaya oturulacak. Haziran ayı bitmeden Hollandalı ile 1+1 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor. Fatih Terim’in göreve gelmesi sonrası şans bulan ve bunu iyi kullanan Donk, çıkışını devam ettirip Şampiyonlar Ligi vitrininde yer almak istiyor.
Sinan’a durmak yok
Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluğunda önemli katkıları olan Sinan Gümüş, tatilde bile çalışıyor. Ücretinde iyileştirme yapılacak gurbetçi oyuncu tatilde Everton’lı Cenk Tosun’la beraber spor salonunda çalıştı.