Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Gelecek sezon için nokta transferler planlayan G.Saray’da hedef önce geçen sezon takıma büyük katkı sağlayan isimlerin işini bitirmek. İlk harekâtı İtalya’ya yapan Galatasaraylı yöneticiler Japon Yuto Nagatomo konusunda Inter’le 3 milyon avroda el sıkıştı. Cimbom, Melo transferinden de 500 bin avro alacağı olduğu için 2,5 milyon avroya tecrübeli sol bekin işini bitirmiş oldu. Futbolcunun Dünya Kupası’nın ardından iki yıllık imza atacağı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim’in emriyle ikinci harekât da başladı. Sarı-kırmızılı yetkililer Jason Denayer için İngiltere operasyonunu başlattı. Belçikalı sol bek için ilk etapta 10 milyon avro bonservis ücreti çeken İngilizler yumuşamış durumda...

Donk da imzalıyor

İngiliz yetkililere, en fazla 4 milyon avroya çıkabileceklerini ileten Galatasaray yönetimi, Manchester City ile masaya oturmak için Ada’ya uçacak. Detaylı bir anlaşma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı yöneticiler “Sonraki satıştan pay ve başarı payı” gibi maddelerle İngilizleri ikna etmeye çalışacak. Öte yandan yine “öncelikli iç harekât” kapsamında geçen sezonun yıldızlarından Ryan Donk’la masaya oturulacak. Haziran ayı bitmeden Hollandalı ile 1+1 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor. Fatih Terim’in göreve gelmesi sonrası şans bulan ve bunu iyi kullanan Donk, çıkışını devam ettirip Şampiyonlar Ligi vitrininde yer almak istiyor.

Sinan’a durmak yok

Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluğunda önemli katkıları olan Sinan Gümüş, tatilde bile çalışıyor. Ücretinde iyileştirme yapılacak gurbetçi oyuncu tatilde Everton’lı Cenk Tosun’la beraber spor salonunda çalıştı.

Tatil bitti, mesai başladı

Galatasaray’da birçok futbolcu tatilde olmalarına rağmen fiziksel gücü artırma çalışmalarına başladı. Önceki gün paylaşım yapan Mariaono’nun yanı sıra Gomis de taraftarlara kendini gösterdi. Asıl mesajı ise teknik direktör Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş verdi. Şaş “Tatil bitti, mesai başlamıştır” sözlerini kullandı.

“G.Saray nasıl ceza almaz!”

Finansal Fair Play çerçevesinde birçok kulüp Avrupa Kupalarından men cezasıyla burun buruna... Bu durumdaki takımlardan İtalyan devi Milan’ın CEO’su Marco Fassone, Galatasaray’a taş attı. Fassone “Galatasaray’ın durumu bizden daha kötüyken nasıl men cezası almadılar, anlayamıyorum” dedi.

Rodrigues kalmak istiyor

Galatasaray’da bu sezon büyük çıkış yakalayan Garry Rodrigues, Hollanda’da bir internet programına konuk oldu. Yeşil Burun Adalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında konuştu. Rodrigues “Şimdi sözleşmemi uzatmaya çalışıyorum. Galatasaray’da devam etmek isterim. 27 yaşındayım, kendimi iyi hissediyorum ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız. Aldığım ücret de iyi. Gitmek istemiyorum. Ailemin de orada keyfi yerinde” ifadelerini kullandı. Rodrigues Terim için de “Igor Tudor ile çok sık çalışıyorduk, ama şimdi efsane Fatih Terim var. Müthiş biri... Tam bir patron. Onun gelmesine çok sevindim. Benim için bir baba figürü” diye konuştu.