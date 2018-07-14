Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de yönetim değişti, hoca değişti, zihniyet değişti ama golcü krizi yerini koruyor! Geçen sezona Van Persie ve Fernandao’nun sakatlığı, Soldado ile Janssen’in geç transferi nedeniyle Ahmethan’la başlamak zorunda kalan sarı-lacivertlilerde tarih tekerrür edecek görünüyor. Fernandao’yu satan, Janssen’le sözleşmesi sona eren Fenerbahçe’de Soldado sakatlığı sebebiyle İsviçre kampına katılmazken, idmanlara katılan tek golcü yine Ahmethan. Sportif direktör Daminen Comolli, krizi daha da büyümeden sonlandırmak için temaslarını sürdürürken, kulağı gelecek müjdeli haberde olan teknik direktör Phillip Cocu ise en kötü ihtimali hesaplayarak takım içinden alternatif arayışlarını sürdürüyor. Hollandalı, Aatıf, Giuliano ve Alper’i forvette düşünüyor.



Janssen’i bekliyor

İsviçre kampındaki çalışmalarda daha önce golcü mevkiinde görev yapan bu üç ismi de deneyen Cocu, sadece oyuncu isimleri değil, farklı taktik dizilişler üzerinde de duruyor. Bu arada Vincent Janssen için de geri sayım sürüyor. Önceki gün sosyal medya hesabındaki profiline sarı-lacivert formalı fotoğraf koyup altına da “Fenerbahçe’nin oyuncusu” yazan Hollandalının geri dönmesi an meselesi. Kadıköy’e dönme arzusunu her fırsatta dile getiren Janssen, valizlerini hazırlamış kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Fenerbahçe’den geçen sezon 5 milyon avroya yakın kiralama bedeli alan Tottenham, Koç yönetimiden 2 milyon avroluk teklifini yukarı çekmesini istiyor.

Bir genç isim daha

Kadıoğlu İstanbul'da

Transferde gaza basan F.Bahçe, üçüncü imzayı da bir yıldız adayına attırıyor. Hollanda 2. Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de 10 numara pozisyonunda oynayan Ferdi’yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerin, 18 yaşındaki genç ismi 1,4 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı öğrenildi.



KİM GÖNDERİLECEK?

Anadolu markajı

Cocu’nun İsviçre kampı sonrası vereceği gönderilecekler listesi Anadolu ekipleri tarafından heyecanla bekleniyor. İsmail, Salih, Aatıf, Ozan gibi isimlerin yanı sıra, Uygar, Yiğithan, Samed, Serhat ve Erten gibi gençler de Anadolu ekiplerinin yakın takibinde. Aatıf dışında hepsi yolcu gibi.



İNANAMIYOR

Berke havalarda

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Berke Özer, sarı-lacivertli formayı giydiğine inanamıyor. Okul defterine logosunu çizdiği Fenerbahçe’nin futbolcusu olmanın sevinç ve gururunu yaşadığını belirten genç file bekçisi mutluluğunu “Kaleciliğe başlama sebebim Volkan Demirel’le idman yapıyorum” sözleriyle dile getirdi.



SAKATLIK YASAĞI

Ağrısı olan dinlensin

Cocu, oyuncularına sakatlık yasağı getirdi. Kamp döneminde sakatlanan oyuncuların çok şey kaybettiğini belirten Hollandalı, sağlık ekibiyle sürekli iletişim hâlinde. Cocu’nun verdiği talimat ise net; “Ağrısı olan dinlensin, kimse kendini zorlamasın.”

Fener doğru yolda

Fenerbahçe Phillip Cocu yönetimindeki ikinci hazırlık maçında İsviçre ekibi Lozan'a ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Benjamin Kololli'nin golleriyle 2-0 öne geçen Lozan'a karşı 83'te Yiğithan’la farklı bire indirse de sahadan yenilgiyle ayrıldı. İlk yarıda farklı ikinci yarıda farklı 11'ler sahaya süren Cocu'nun takımının maç boyunca çok sayıda gol pozisyonuna girmesi dikkat çekti. Rakibine oranla topa daha fazla sahip olan Fenerbahçe, yakaladığı çok sayıda fırsatı değerlendiremedi. Sarı-lacivertli takımın Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Berke Özer ise forma giymedi. Alper Potuk'un geçen sezon bazı maçlarda olduğu gibi yine forvette başladığı karşılaşmada geçtiğimiz günlerde sözleşme yenileyen kaptan Volkan Demirel yer almadı. Fenerbahçe'de ilk yarıda sergiledikleri futbolla Mehmet Ekici ve Maurico Isla performanslarıyla öne çıkan isimler olarak dikkat çekti.