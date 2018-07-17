Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid’de yaşadığı muhteşem dönemin ardından 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devi Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımına 4 yıllık imzayı attı. Torino’da yüzlerce taraftar tarafından karşılanan Portekizli yıldız, önce stadyumun içinde bulunan klinikte sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerin ardından bundan böyle antrenmanlarını yapacağı yeni tesise gelen Ronaldo, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı. Kendisine yeni bir sayfa açtığını söyleyen Portekizli yıldız, Juventus’a gelme sebebini ise “Yeni bir meydan okuma” olarak nitelendirdi.



Tarihe geçmek istiyorum

Juventus’tan başka bir kulüpten teklif almadığı itirafında bulunan CR7, “Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden. İtalya’daki en büyük kulüp. Benim yaşımdaki futbolcular Çin’e veya Katar’a gidiyor. Çok sıkı çalışarak iyi bir futbolcu olduğumu göstermek istiyorum. Juventus tarihine geçmek istiyorum. Ben hayatımda her zaman rekabet istedim. Sporting, Manchester, Real ve şimdi Juventus. Mutsuz değilim, kariyerimin bu noktasında böyle bir kulübe gelmek benim için harikaydı. Her zaman olduğu gibi en iyilerden biri olduğumu göstereceğim. Tarih yazmak istiyorum” dedi.

YILLIK 30 MİLYON!

33 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Juventus’tan yıllık 30 milyon avro kazanacak. İtalyan kulübü Juventus, Ronaldo’nun 105 milyon avroluk bonservis bedelini Real Madrid’e iki yılda ödeyecek. Ayrıca 12 milyon avroluk ek masraflar da Juventus tarafından ödenecek.