Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

İsviçre’de ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Galatasaray’da Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik sevinci yaşanıyor... Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinin ikisi de takıma çok çabuk uyum sağlarken dünkü antrenmanda zirve yaptılar... Kıran kırana geçen çift kale çalışmasında takımın merkezinde yer alan Henry Onyekuru; gol ve asistleriyle sahanın yıldızı oldu. Kafa golü de dahil olmak üzere 6 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu; kıvrak bilek hareketleri, isabetli pasları, oyun okuması, hızlı düşünüp hızlı karar vermesi, son vuruşlarıyla teknik heyetten tam not aldı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın kendisiyle yakından ilgilenmesi de oyuncuya doping etkisi yaptı.

Terim memnun

Galatasaray’ın bir diğer transferi Muğdat Çelik de beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiliyor. Geçen sezon Akhisar’da gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çektikten sonra bu sezon bonservis ödenmeden kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusunun saha içi iletişimi çok kuvvetli. Hız ve süratinin yanı sıra çevre kontrolü ve isabetli şutlarıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Terim iki oyuncunun da takıma hemen uyum sağlamasından ve performanslarından çok memnun ve ikisinin de nokta atışı transfer olduğu fikrinde.

Terim’den VAR kararı

Galatasaray’da dün gerçekleştirilen antrenmanda yapılan çift kalede ilginç bir olay yaşandı. Sarı takımda yer alan Gomis bir pozisyon sonrası penaltı itirazı yaptı. Fatih Terim eliyle VAR işareti yaptı ve sonrasında penaltı kararı verdi. Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.

TRANSFERE GEREK YOK

Çipe’den mesaj: Buradayım

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın arkasına yerli bir kaleci aranırken, kampta bulunan İsmail Çipe yaptığı kurtarışlarla adeta “Transfere gerek yok” dedirtiyor. Düzgün fiziği, uzun boyuyla da dikkat çeken 1995 doğumlu file bekçisi Will ile oynanan hazırlık maçında da birçok net kurtarışa imza atmıştı.



EN CİDDİ İMTİHAN

Galatasaray PSV önünde

Galatasaray bugün ilk ciddi sınavını Hollanda’nın güçlü ekibi PSV karşısında verecek. Mücadele 20.00’de başlayacak ve Smart Spor ekranlarında olacak. Bu arada dünkü idmanda hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz, çalışmalarına düz koşuyla devam etti. Öte yandan Terim’in istediği Denayer, M. City’nin ABD kampına alındı.