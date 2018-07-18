Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yeni sezona İsviçre’de hazırlanan Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli bilgilendirme yaptı. Camia transfer beklerken yönetimin futbolu teslim ettiği Fransız futbol adamı önemli açıklamalarda bulundu. “Kesinlikle transfer yapmak istiyoruz” diyen ve açılımını da “Neye ihtiyacımız olduğunu, hangi pozisyonlara oyuncu ihtiyacımız olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, hangi pozisyonları güçlendirmemiz gerektiğini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Bir stratejimiz var ve o doğrultuda ilerliyoruz. Peşinde olduğumuz oyuncular gerçekten çok iyi oyuncular. Bu çok iyi oyuncuları buraya getirebilmek için tabii ki bir rekabet içine girmek zorundayız. Bunların peşinde olan başka kulüpler de var” dedi.



Başkan bilgilendirecek

İlgilendikleri oyuncuların hâlen kendi takımlarıyla idmanlara devam ettiklerini ve anlaşma olması hâlinde fit bir şekilde takıma katılacaklarını belirten Comoli, ekonomik duruma da dikkat çekti. Comolli “Şu anda dünyanın bütün paraları bizim elimizde olsa bu parayı harcayamazsınız. Çünkü bu bir kural. UEFA’nın kuralı. Biz bu kuralı delemeyiz. Bu nedenle yapacaklarımız son derece kısıtlı. UEFA ile iletişim hâlindeyiz ve diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Ama şunu söylemeliyim; önümüze konulan bu sınırlamalarla kulübümüzün başa çıkması çok zor” dedi. Fransız direktör başkan Ali Koç’un 24 Temmuz’da FBTV’de canlı yayına çıkarak, kulübün finansal durumu ve Finansal Fair Play (FFP) hakkında bilgilendirme yapacağı da söyledi.

SON ÖZEL İMTİHAN

Kanarya’nın rakibi Fulham

Hazırlık dönemindeki ilk maçını İstanbulspor’la oynayan, İsviçre kampında ise Lozan ile karşılaşan Fenerbahçe, bugün Premier Lig temsilcisi Fulham’la kozlarını paylaşacak. TSİ 18.00’de başlayacak maç Fransa’daki Joseph Moynat Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe bu maçın ardından İstanbul’a dönecek.



KİRALIK FORMÜLÜ

Rafinha yoklaması

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Tottenham’dan Moussa Sissoko’nun ardından Barcelona’dan Rafinha’nın peşine düştü. Barca’nın altyapısından yetişen 25 yaşındaki Brezilya kökenli İspanyol, geçen sezonu Inter’de kiralık geçirmişti. Comolli, Rafinha’yı kiralık olarak Fenerbahçe’ye getirmeye çalışıyor.



KAPTANIN YERİ GARANTİ

Yine 1 numara Volkan olacak

Fenerbahçe’yle sözleşmesini uzatan Volkan Demirel, formasını kaptırmıyor. Gazetecilerle yaptığı sohbette “Yeni kaleciye ihtiyacımız yok” diyen sportif direktör Damien Comolli, yola Volkan ve Kameni’yle devam edeceklerini itiraf ederken, teknik direktör Phillip Cocu’nun tercihini tecrübeli kaptandan yana kullanacağı öğrenildi.

Çok iyi 3 genç aldık!

Damien Comolli hiç transfer yapmadıkları yönündeki eleştirilere katılmadığını vurgulayarak “Bu transfer döneminde hiçbir şey yapmadık, hiçbir oyuncu transfer etmedik gibi bir durum söz konusu değil. Eğer transfer dönemi bugün kapanıyor olsa transferin ilk döneminden daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Zaten başkanımızın seçim kampanyasında belirttikleri doğrultusunda şu anda yolumuza devam ediyoruz. Onun söylediği şuydu: ‘Biz iyi genç oyunculara ilgi duyacağız. Genç oyunculara yatırım yapacağız.’... Bakış açımızın da bu şekilde olması gerekiyor. Çok iyi 3 genç (Ferdi, Berke ve Barış) oyuncu aldık. Ferdi Kadıoğlu transferinde Cocu da kilit rol oynadı” ifadesini kullandı.

Koç farklı düşünüyor

Comolli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un anlayışı hakkında da bilgi verdi. Fransız isim “Başkan soyunma odasına gelirse maç sonu ya da devre arasında eminim ki önemli bir sebebi vardır. İstanbulspor maçında ‘gelecek misiniz’ diye sordum ‘Hayır’ dedi. Başkanımız Fenerbahçe’yi ve Türk futbolunu da değiştirmek istiyor” dedi.

Cocu beyin yıkıyor

Kendi sistemini oturtmaya çalışan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, oyuncuların alışkanlıklarını değiştirmek için çaba harcıyor. Pozisyon ve tercih hataları üzerinde duran Hollandalı, oyuncuları tek tek çağırarak eksiklerini izletiyor, taleplerini anlatıyor. Cocu “Evet kolay değil ama buna alışmak zorundasınız” diyerek doğrularından taviz vermeyeceğini belirtiyor.

Valbuena olmadan çalıştılar

F.Bahçe’de ağrıları dinen Mehmet Ekici, bir günlük dinlenmenin ardından takımla çalışırken, Valbuena dinlendi. Önceki gün yapılan çift kale maçta sol ayak bileğine darbe alan Fransız özel program uyguladı. Valbuena’nın durumu ciddi değil.