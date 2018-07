Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın geçen sezonki transferlerindendi Fernando Reges! Sessiz sakin ama orta alanda dik duruş gösteren bir savunmacı kimliğindeydi. Hücum odaklı oyunda onun pek sivrildiğini görmedik. Zaten sivrildiğinde de kritik maçta Beşiktaş’a gol atmıştı. Sessiz sakin işini yapan varlığı hissedilmeyen ancak yokluğu çok aranan Brezilyalı, İsviçre kampında sorulara cevap verdi.



Türkiye ligini nasıl buldun? Türkiye Ligi ile Premier Lig arasındaki fark nedir?

“Türkiye Ligi’nde rekabet seviyesi çok yüksek ve zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Tabii ki iki ligi karşılaştırırsak, İngiltere Ligi şartlar anlamında, ekonomik anlamında mutlaka daha üst seviyede. Geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum.”



Sakatlığını tamamen atlattın mı?

“Çok zor bir sakatlık yaşadım ve kariyerim boyunca hiç yaşamadığım bir sakatlıktı. Bir sporcu olarak, futbolcu olarak diz sakatlığı çok zordur çünkü her hareketinizde dizinizi kullanıyorsunuz. Benim için çok zor bir dönemdi, şükürler olsun ki, şu an gayet iyiyim.”



Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Donk yoktu. Ligin ikinci yarısında Donk ile şampiyonluğa oynadınız. Donk’un performansı seni şaşırttı mı?

“Altı aydır oynamayan bir oyuncu bu şekilde bir geri dönüş yapıp bu şekilde bir performans gösteriyorsa ister istemez tabii ki olumlu manada şaşırtıyor. Ve onun adına çok mutlu oldum. Gerçekten herkesin futbola o açıdan bakması lazım. Çünkü oynasanız da oynamasanız da kendinizi her zaman hazır tutmanız gerekiyor.”



Ligin ilk yarısında beraber oynadığın Ndiaye’nin geri dönmesini ister misin?

“Ndiaye ile aramızda gerek saha içinde gerekse saha dışında güzel bir diyaloğumuz vardı. Altı ay en iyi şekilde performans gösterdi. Bizim için her şeyi yaptı. Ondan sonra Premier Lig’e gitti. Böyle bir imkân olur da geri dönerse mutlu olurum. Ama şu şekilde; diyelim ki, iyi bir performans gösterdiği için dönmese bile kadromuzun yeterince kaliteli olduğunu düşünüyorum.”



Senden önce Felipe Melo vardı ve onun yeri doldurulamıyordu. Şu anda pek aranmıyor. Ne dersin bu konuda?

“İlk geldiğimde de bu tür sorular soruluyordu. Melo ile kıyaslamalar vs. Mutlaka kaliteli ve iyi bir oyuncuydu. Zaten Galatasaray tarihine bakarsak yaptıkları ortada. Ama benim kafamda ilk günden beri şu vardı: Evet, Melo çok iyi bir oyuncu ama ben de buraya geldim ve iddialıydım. Fernando Reges adı ile bir tarih yazmak istiyordum. Bunun için de takımıma en iyi şekilde yardım etmek, mücadele etmek ve kupalar kazanmak gerekiyordu. Kupa kazanarak iyi de bir başlangıç yaptım.”



Pep Guardiola, Fatih Terim gibi çok büyük hocalar ile çalıştın. Onlar arasında Terim’i nereye koyarsın?

“Çok önemli isimler ile çalıştım (Pep Guardiola, Manuel Pellegrini, Villas Boas ama Fatih Hoca’yı en tepeye yazabilirim. Geçen sene aramıza katılmasıyla bunu en iyi şekilde gösterdi. Dünya çapında bizim de iyi tanıdığımız bir teknik direktördü. Bizimle beraber olduğu andan itibaren tecrübe ve güven hissini bize verdi. Akabinde gelen bir şampiyonluk olduğuna göre en iyi cevap bu olabilir.”

City ile ileride rakip olabiliriz

Galatasaray adına bu sezonun farklılığının Şampiyonlar Ligi olacağını belirten Fernando “Kalite ve zorlu bir turnuva orası. En iyi şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü rakipler sizin bir saniyelik konsantrasyonunu bile cezalandırdığı bir organizasyondan bahsediyoruz. Grup anlamında biraz daha kolay rakipleri seçersek daha mutlu olurum ama gruptan çıktıktan sonra çeyrek finalde yarı finalde Manchester City ile karşılaşabiliriz” dedi.



Paranın hakkını vermek gerekiyor

Türkiye’nin yabancılar için yan gelip yatma yeri gibi görülmesinin doğru olmadığını belirten G.Saray’ın sambacısı “Ülkenizi ve ailenizi bırakıp buraya geliyorsunuz. Tabii ki para kazanmak var işin içinde ancak bunu da hak etmeniz gerekiyor. Kesinlikle ‘Para kazanayım oturayım’ diye bu mantaliteyle kimsenin geldiğini düşünüyorum. En azından benim için böyle olmadı. Para kazanıyorsam kulübümü en iyi şekilde temsil etmem gerekiyor” diye konuştu.



Türk oyuncular fizikten kalıyor

Türkiye’de kabiliyetli futbolcular bulunduğunu belirten Ferrando Reges “Futbol anlayışı değişiyor. Sadece yetenek yetmiyor. Bundan önce Brezilya o (sadece yetenek) kafadaydı. Şimdi Brezilya, bunu değiştirmeye başladı. Oyunun fiziksel yönü de çok mühim. Türk oyuncular kabiliyetli ama fiziksel manada ekstra çalışma yaparak üste koymaları gerekiyor. Günümüz futbolunda fizik, çok önemli hâle geldi. Koşup mücadele etmek lazım” dedi