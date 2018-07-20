Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda takımda istemediğini açıkladığı Alvaro Negredo'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Arap gazeteci Khaled El-Qahtani'nin haberine göre, Arap ekibi Al Hilal'in yöneticileri, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Siyah beyazlı ekipten yıllık 4.5 milyon euro alan Negredo, Al Hilal yönetimiyle masaya oturdu. İki taraf arasında pazarlıklar sürerken Araplar'ın elini Beşiktaş'ın Negredo'yu takımda istememesi güçlendiriyor.

Al Hilal de Beşiktaş'ın kamp yaptığı Avusturya'da kampını sürdürüyor. Bu nedenle anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.