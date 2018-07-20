Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözde isimlerinden olan Emre Akbaba hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili TRT Spor'da yayınlanan bir programa katılarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "3 büyük kulüp Emre ile ilgileniyor ancak kimse gelip Alanyaspor kulübüyle konuşmadı" ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Emre ile ilgili basında sürekli gerçeği yansıtmayan haberler sürekli yazılıp çiziliyor. Galatasaray'a gidiyor diye bunların hiç biri gerçeği yansıtmıyor. Bu kulüplerden gelen bir teklif yok. Galatasaray Başkanı ile de görüşüyoruz. Kendisi de bizde neredeyse gerçeği yansıtmayan haberlere inanacağız diyor. Emre Akbaba ile ilgili hiçbir görüşmemiz olmadı. 3 büyük kulüp Emre ile ilgileniyor ancak kimse gelip Alanyaspor kulübüyle konuşmadı. Ben bugün Emre ile beraberdim. Hem kulüp hem de oyuncu menfaatleri doğrultusunda satabiliriz. Emre Akbaba büyük bir kulübe gitmek isterse önünü açacağız. 3 büyük kulüp de oyuncu satarsak Emre'yi düşünüyoruz diye söyledi. Tolga olayı çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Teklif gelirse anlaşırsak yolunu açacağız. Avrupa'dan bir teklif gelirse yolunu açacağımızı söylüyorum" diye konuştu.

Çavuşoğlu forvet transferiyle ilgili ise, "Vagner Love gündemimizde yok. Zaten oraya Bobo'yu transfer ettik" ifadelerini kullandı.