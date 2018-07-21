Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Tarihinin en büyük revizyonlarından birini geçen yaz gerçekleştiren Galatasaray, birçok badirenin atlatıldığı ve sıkıntıların yaşandığı sezonda ipi göğüslemeyi başarmıştı. Geçen yılın en dikkat çekilen isimlerinden biri de 8 milyon avro bonservis bedeliyle Florya’ya getirilen Younes Belhanda’ydı. Sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını altın harflerle yazdıran Wesley Sneijder’den sonra 10 numarayı sırtına geçiren Belhanda’dan beklenti dolayısıyla çok büyüktü. Faslı yıldız 3 gol 8 asistle tamamladığı sezonda şampiyonlukta önemli rol oynasa da beklentileri tam olarak karşılaşmamıştı; çünkü ondan daha çok sorumluluk alması, yeri geldiğinde kilidi açan oyuncu olması bekleniyordu... Dünya Kupası’nın ardından iznini yarıda kesip kampa katılan Belhanda Terim’le yaptığı görüşmeden sonra bambaşka bir kimliğe büründü.



8 numara da olur

İsviçre kampının ortasında çalışmalara katılan 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel olarak arkadaşlarından hiçbir eksiği bulunmazken, istek, arzu ve hırsıyla da kampın göze batan ismi oldu. Yaptığı sohbetlerde Belhanda’dan beklentilerini anlatan ve kendisine güvendiğini söyleyen Terim, terapi seansının karşılığını alacak gibi görünüyor. Fiziksel gücünün zirvelerinde olan Faslı futbolcu yapılan sürat koşularında da en önde geldi. Belhanda’nın antrenman performansları, sürekli orta alan kurgusu üzerinde düşünen teknik direktör Fatih Terim’i umutlandırdı. Belhanda’yla görüşen Terim, kendisini Fernando ya da Donk ile 8 numara pozisyonunda da oynatmayı planladığını oyuncusuna iletirken antrenmanlarda da bunun sinyallerini verdi.

Video Antrenör Taffarel!

Brezilya Millî Takımı’ndaki görevi sebebiyle, sarı-kırmızılıların kamp çalışmalarına katılamayan Galatasaray’ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, yardımcısı Fadıl Koşututan ile bir formül geliştirdi. Hakemlerin videodan pozisyonları izlemesi gibi Brezilyalı antrenör de kampta bulunan genç kaleciler İsmail, Boran ve Berk’in performanslarını videodan seyrediyor. Koşutan, idmanları kameraya çekerek gün gün Brezilyalı hocaya rapor veriyor.

Terim motivasyonu

Çalışmalarını İsviçre’nin Montrö şehrinde sürdüren Galatasaray’da, Fatih Terim idmanda oyuncularıyla birlikte çalıştı. Kondisyoner eşliğinde çalışan oyuncuların arasına giren Terim, aynı hareketleri yaparak öğrencilerine motivasyon yüklemesi yaptı.

UEFA bedelini öder!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Cenevre’ye giderek takımın kampını ziyaret edeceğini söyledi. Galatasaray Taraftarlar Dernekleri toplantısında konuşan Cengiz, “Sağolsun Fatih Terim hocamız ve Abdurrahim Albayrak işimizi kolaylaştırıyorlar biz de UEFA’ya zaman ayırabiliyoruz” dedi. UEFA ile yapılan anlaşmanın değişmeyeceğine inandığını belirten Başkan, “UEFA kendi imzasına sahip çıkamazda bunun bedelini hukukun içinde kalmak şartıyla çok ağır öder. Bu bir tehdit değil, realite” diye konuştu.

Onyekuru’ya özel!

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Henry Onyekuru için seferberlik başlatıldı. Teknik ekip, yeni oyuncunun form tutması için özel antrenman yaptırıyor. Verilen programa harfiyen uyan Onyekuru, aradaki açığı kapatıp kendini göstermek istiyor.



Rakip Valencia

Galatasaray, İsviçre kampında bugün La Liga’yı 4’üncü sırada tamamlayan Valencia ile karşılaşacak. İspanyol temsilcisiyle yapılacak müsabaka 18.30’da oynanacak. Sarı-kırmızılılar maçın ardından kampı tamamlayıp İstanbul’a dönecek.



Serdar sevindirdi

Galatasaray’ın İsviçre kampında bir süredir takımda ayrı çalışmalar yapan Serdar Aziz arkadaşlarına katıldı. Terim, Serdar’ın yokluğunda savunmada büyük sıkıntı yaşamıştı. Serdar’ın yeniden takıma katılması teknik ekibin yüzünü güldürdü.