Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Transferdeki başarılarıyla Beşiktaş tarihinin en başarılı başkanı olan Fikret Orman, bu unvanı taçlandırmak istiyor. Düşük maliyetle takıma kazandırılan futbolcuların satışlarından çok fazla kâr etmesiyle ünlenen Orman, Domagoj Vida transferiyle kendi rekorunu geliştirecek. Dünya Kupası’nda finale kalan Hırvatistan forması ile gösterdiği performansla turnuvanın en iyi stoperi seçilen ve fiyatını katlayan Vida için siyah-beyazlı kulübe teklif yağıyor. Başkan Orman ise bonservis bedeli ödemediği Hırvat oyuncu için gelen astronomik tekliflerin artmasını keyifle izliyor. Vida için İngiliz kulüpleri sıraya girmiş durumda. Liverpool, Leicester City ve West Ham United âdeta açık artırma şeklinde tekliflerini yeniliyor. Son olarak West Ham United siyah-beyazlı kulübe 21 milyon avro önerdi.



Vida umursamıyor

Ancak gelen bu teklif kabul edilmedi. Çünkü Başkan Fikret Orman transfer dönemi 31 Ağustos’ta kapanacağı için hiç acele etmiyor. Son günlere kadar gelen tekliflerin daha da artması hedefleniyor. Böylece Başkan Fikret Orman, 22 milyon avroluk Cenk Tosun transferini geçerek, başkanlığındaki en yüksek satış rakamına ulaşmış olacak. Başkan Orman daha önce Demba Ba’yı 13 milyon, Sosa ve Marcelo Guedes’i 7,5 milyon, Ersan Gülüm’ü 7 milyon ve Atınç Nukan’ı da 6 milyon avroya satmayı başarmıştı. Öte yandan Domagoj Vida’nın da Beşiktaş’ın uyguladığı fiyat artırma stratejisinden rahatsız olmadığı ve kendisinin de yeni kulübüne transfer olmakta acele etmediği öğrenildi. Hırvat stoperin menajeri Ivan Cvjetkovic de İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Önemli olan Beşiktaş’ın ikna edilmesi” dedi.

İki gün izin

Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş, dün gece Krasnodar karşılaşmasının ardından özel uçakla İstanbul’a döndü. Hafta sonunu izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, pazartesi günü çift idmanla UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde perşembe günü yapacağı B36 Torshavn maçının hazırlıklarına başlayacak.

Güven üçlemişti

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi B36 Torshavn’ın kalecisi Roi Mork Hentze ile siyah-beyazlıların yeni transferi Güven Yalçın’ın mazisi bulunuyor. 2015 yılında Türkiye ile Faroe Adaları arasında oynanan U17 karşılaşmasını ay-yıldızlılar Güven Yalçın’ın attığı 3 golle 3-0 kazanmıştı. Faroe Adaları’nın kalesinde ise B36 Torshavn’ın file bekçisi Roi Mork Hentze bulunuyordu.



Mitrovic imzaladı

Resmî imzalar atıldı ve Matej Mitrovic 4 yıllık anlaşma sonucu Belçika temsilcisi Club Brugge’e 3,9 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Beşiktaş, 1,5 sezon önce 4,2 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Hırvat stoperden geçen sezon 400 bin avroluk kiralama geliri de elde etmişti.



Vedat Okyar anıldı

Beşiktaş ve millî takımın efsane futbolcusu Vedat Okyar, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki anma törenine divan kurulu üyeleri, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve Okyar’ın yakınları katıldı. Başkan Fikret Orman, anma törenine çelenk gönderdi.



10 numara için Kagawa listede

Andersson Talisca’nın ayrılmasından sonra 10 numara pozisyonunda büyük eksiklik yaşayan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund’un gözden çıkardığı Japon yıldız Shinji Kagawa’yı kiralamak istediği belirtildi.