Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, İranlı futbolcu Vahid Amiri'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 27 yaşından sonra İran Milli Takımının formasını giymeye başlayan sol kanat oyuncusu, kariyerinde ilk kez İran dışında boy gösterecek.

Trabzonspor, Vahid Amiri'yle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.

VAHİD AMİRİ KİMDİR?

İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. İranlı futbolcu geçtiğimiz sezon Persepolis formasıyla 26 maçta 2 gol atarken 7 golünde hazırlayıcısı oldu.