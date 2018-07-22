Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sezonu erken açtı, sıkıntıların da erkenden giderilmesi hedefleniyordu ama olmadı. Hatta yeni yeni krizler takımın dört bir yanını sardı. Sezonun ilk maçına 4 gün var ama transfer yok. Olmadığı gibi, eldeki oyuncular da birer birer eksiliyor. Bütçede küçülmeye gidilirken bir yandan kadroda düşünülmeyen isimlerin elden çıkarılması gerekiyordu ama bu da gerçekleşmedi. Kamp döneminde yaşananlar yönetim ve teknik heyet arasındaki gerilimi de iyice tırmandırdı. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki sezon açılışında Teknik Direktör Şenol Güneş en baştan ağırlığını koymaya çalıştı. Kadroda düşünmediği Alvaro Negredo’yu idmana dahi almadığını açık açık dile getirmişti tecrübeli çalıştırıcı. Hatta Slovakya kampına gelmesini bile istemediği İspanyol oyuncu için “Ne gerek var, ne yapacak oralarda? Yazık, boşuna oyalanmasın” dedi.

Otoritesi sarsıldı

Bu açıklamalar gerginliğin fitilini ateşledi. Yönetimin amacı yüksek yıllık ücreti sebebiyle takım içi dengelerini sarsan Negredo’yu satmaktı. Ancak Şenol Hoca’nın hamlesi yönetimi zora soktu. Çünkü kadro dışı kalmış bir oyuncunun değeri düşecek, transferden beklenen gelir edilemeyecekti ve hatta Negredo’nun elde kalması bile ihtimal dâhilindeydi. Slovakya kampına çıkarma yapan Başkan Fikret Orman “Negredo’yu seviyoruz. Slovakya’ya gelmedi ama Avusturya kampına katılacak. Sakatlığı yüzünden kampa katılamadı” diyerek İspanyol golcüye sahip çıkarken, Şenol Güneş’in de otoritesini ciddi şekilde sarstı. Negredo’nun Avusturya kampına katılması havayı daha da bozdu. Yönetimin beklentisi Negredo’nun hazırlık maçlarında kendini göstermesi ve İspanyol oyuncuya tekliflerinin gelmesiydi. Ama Şenol Güneş’ten bir karşı atak daha geldi.

Her maç tribünde

Negredo kampın ilk üç gününde yalnızları oynadı. Teknik Direktör Şenol Güneş, golcü oyuncuya üç gün boyunca tek başına şut çalıştırması yaptırdı. Zorla kampa dâhil olan Negredo son hazırlık maçı hariç kadroya alınmadı. Krasnodar karşısında son 4 dakikada şans tanınan İspanyol, oyuna girer girmez attığı golle biraz olsun teselli buldu. Güneş son yaptığı açıklamada “Negredo oynamadan takımda kalırsa hem kulübe, hem de takımdaki diğer futbolcuları rahatsız eder” diyerek hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

Savunma SOS verdi

Kamptaki bu gerginlik herkese yansıdı. Yeni teknik adamlar Guti ve İlhan Mansız dışında yüzü gülen yoktu. Genelde neşeli geçen sezon öncesi kamp çalışmalarında bu defa suratlar asıktı. Şenol Güneş’in idmanlardaki, maç sırasındaki ve sonrasındaki vücut dilinden negatiflik yansıyordu. Takım üzerindeki karabulutlar skorlara da yansıdı. Her ne kadar sonuç çok önemli olmasa da hazırlık maçlarında Beşiktaş olumlu bir görüntü çizmedi. Shakhtar ve Reading ile yenişemeyen Beşiktaş, CSKA’ya 4-1 kaybetti. Sadece Krasnodar maçı 3-1 kazanıldı. Karşılaşmalarda özellikle stoper eksikliği sebebiyle savunmada yaşanan bireysel hatalar ile beklerin düşüşü dikkat çekiciydi. Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in geri dönüşlerde zorluk yaşamaları teknik heyete sıkıntı verdi. Şenol Güneş bu yüzden Adriano’yu bir sağda, bir solda oynatmak zorunda kaldı.

Ozzy göz doldurdu

Kamp ne kadar sıkıntılı geçse de umut verici gelişmeler de yaşandı. Öncelikle geçen sezon beklentileri karşılayamayan isimler hazır gözüktü. Lens ve Love’un yanı sıra, taraftarların geçen sezon en çok eleştirdiği futbolculardan biri olan Oğuzhan kampın en çalışkanları arasındaydı. Şu ana kadar iki transfer yapan Beşiktaş’ın, Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Dorukhan Toköz de hazırlık maçlarındaki performansıyla göz doldurdu. Geçen sezon ara transferde kadroya katılan Larin de pozisyona girmekteki becerisi ve üstün fiziğiyle dikkat çekti. Ayrıca Gary Medel, Tolgay Arslan ve Gökhan Töre çalışkanlıklarıyla sezona hazır olduklarını gösterdiler.

Cevap bekleyen sorular?

Beşiktaş kampı sıkıntılarla dolu geçti. Kısa sürede çözülmesi mümkün olmayan bu sıkıntılar sebebiyle Beşiktaş’ın sezona sancılı başlamasından, erken kaybedilen puanlar yüzünden problemlerin aşılamayacak düzeye gelmesinden çekiniliyor. Özellikle teknik heyetin canını sıkan konular şöyle:

1- Negredo satılabilecek mi, kalırsa yeni golcü alınacak mı?

2- Vida satılacak mı, satılırsa yerine iki stoper alınacak mı?

3- Fabri Premier Lig’in yolunu tuttu, yerine kim gelecek?

4- Pepe ve Quaresma’ya gelen teklifler değerlendirilecek mi, yoksa kalacaklar mı?

Beşiktaş’ın sezona daha heyecanlı ve umutlu başlaması öncelikle yönetimin, teknik patron Şenol Güneş’in kafasındaki sorulara cevabı bir an önce net cevaplar vermesi lazım. Hızlıca atılacak adımlarla yapılacak birkaç takviye, takımın üzerindeki karabulutları dağıtabilir.