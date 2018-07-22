Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında günü çift antermanla tamamladı.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan sabah antrenmanına sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür ile gözünde arpacık çıkan Luis Ibanez katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınmanın ardından tam sahada çift kale maç yaptı. Teknik direktör Karaman, taktik ağırlıklı geçen çift kale maçta sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.

Fabian Castillo kamptan ayrıldı

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana Kulübü ile görüşme yapmak üzere kamptan ayrıldığını söyledi. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Castillo izin istedi ve kamptan ayrıldı. Meksika’ya gitti. Castillo’nun sakatlığı ciddi değildi. Birkaç gün içerisinde takımla çalışacaktı ancak ayrılmak istedi ve gitti." diye konuştu.