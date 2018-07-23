Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş geride kalan sezonu 4. bitirdi ama oyuncuları kapış kapış gidiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçına B36 Torshavn ile deplasmanda çıkacak olan Kartal’ın önemli yıldızları birer birer takımdan ayrılıyor. Bazıları da ayrılmak için gün sayıyor. İlk olarak hem stoperde, hem de sol bekte başarıyla görev yapabilen Dusko Tosic gitti. Şenol Güneş ayrılmasını hiç istemiyordu ama 5 milyon avroluk teklif cazip geldi. Ardından takımı en çok sarsan ayrılık Talisca ile yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp 21 milyon avroluk bonservisini alamayınca Brezilyalı yıldız da Çin’in yolunu tuttu. Orta sahanın kilit isimlerinden Atiba Hutchinson da kendisine yapılan yıllık 650 bin avroyu reddedince yollar ayrıldı. Elde kalan nadir stoperlerden Mitrovic de 3,9 milyon avro karşılığında Club Brugge’a transfer oldu. Kaleci Fabri de 7 milyon avro karşılığında Fulham’a gitmek için gün sayıyor.



Negredo diretiyor

Kulübe gelen 8 milyon avroluk teklif sonrası yönetim Quaresma’yı satmak istiyor. Bugün yapılacak toplantıda Portekizli yıldızın kararını bildirmesi bekleniyor. Geçen sezon devre arasında takıma katılan ancak Şenol Güneş’in sistemine uymadığı için çoğu maçta yedek bekleyen Domagoj Vida ise değerini Dünya Kupası’nda katladı. Son gelen teklif 21 milyon avroya çıktı. Yönetim transfer sezonunun bitiş tarihi olan 31 Ağustos’a kadar tekliflerin artmasını bekleyecek. Negredo krizi ise devam ediyor. Ayrılırsa 4,3 milyon avroluk yıllık külfetinden kurtulacak olan yönetim yeni golcü transferi yapabilecek. Ama İspanyol oyuncu kalmakta diretiyor. Lens de gözden çıkarıldı ve Hollandalı yıldıza kulüp aranıyor. Sonuç olarak Beşiktaş’ta kısa süre içinde köklü değişiklikler yaşanacak. Giden ve gidecek isimlerin yerinin doldurulması bekleniyor ancak ligin başlamasına sadece 18 gün kalması teknik heyeti endişelendiriyor.

Aboubakar çok istedi

Beşiktaş’ın forvet için tekrar kadrosuna katmak istediği Aboubakar için Porto 4 milyon avro kiralama bedeli isterken Kamerunlu golcü de yıllık 3,5 milyon avro talep etti. Bu transfer için 3 milyon avro civarında bütçe belirleyen Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Porto’dan indirim talep edeceği öğrenildi.



Torshavn’a çalışacaklar

Avusturya kampının ardından iki günlük izini sona eren Beşiktaş’ta futbolcular bugün topbaşı yapacak. İdmana Quaresma ve Pepe’nin de katılması bekleniyor. Siyah-beyazlılar perşembe günü B36 Torshavn ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla başlayacak.

Q7 kararsız

Ricardo Quaresma için Beşiktaş’a gelen son teklif 8 milyon avroya çıkınca işler değişti. Portekizli yıldıza da önerilen ücret 8 milyon avro. Q7 daha önce kesinlikle İstanbul’dan ayrılmak istemediğini söylemişti ancak Beşiktaş’tan 2,1 milyon avro kazanan Portekizli gelecek sezon yıllık ücreti 1,7 milyon avroya düşeceği için gitmeye sıcak bakmaya başladı. Quaresma’nın kendisine gelen iki yıllık teklifi üç yıla çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Yönetim de 35 yaşına gelmiş bir oyuncudan 8 milyon avro kazanmak için en başından beri Quaresma’nın satılmasını istiyordu. Şenol Güneş’in de istememesine rağmen gelen yüksek teklif sonrası satışa onay verdiği öğrenildi.