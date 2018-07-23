Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık açıklandı. Tosic ve Mitrovic'in ardından İspanyol kaleci Fabri de siyah-beyazlı ekipten transfer oldu.

6 MİLYON EUROYA FULHAM'DA



Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Fulham'la yaptığı görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Ada ekibinin Beşiktaş'a Fabri için 6 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

Beşiktaş, Fabri'nin transferi için Fulham'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır."