Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir ayrılık açıklaması daha geldi. Yapılan açıklamada 2 sezon Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı forması giyen James Nunnally ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan James Nunnally’nin Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. James, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. James Nunnally’e Fenerbahçemize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.