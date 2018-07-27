Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DFB’nin resmi internet sitesinden açıklama yapan Grindel kişisel eleştirilerinin kendisini vurduğunu itiraf ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ırkçı sloganlar çağrıştırılarak istismar edildiğini belirtti. Açıklamada “‘Başkan ve bir insan olarak, federasyon olarak açık bir şekilde herhangi bir ırkçılığın dayanılmaz, kabul edilemez ve tahammül edilemez olduğunu söylemeliydim. Bu Jerome Boateng için, Mesut Özil için ve göçmenlik geçmişine sahip tüm oyuncular için geçerliydi” diye konuştu. Griendel bundan sonra toplumda devam eden uyum tartışmasını derinlemesine ele alacaklarını, tekrar sportif başarının kazanılması için gerekli çalışmaların hızla yapılacağını ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliğinin kazanılmasının ortak bir hedef olduğunu kaydetti. Ve en önemlisi Alman medyası bu açıklamayı hataların kabulü olarak gördü ve başkanın göreve devam edeceği yorumunda bulundu.