Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran (şimdilik) transfer kuşkusuz Andre Ayew. Swensea City’den 1 sezonluğuna kiralanan ve satın alma opsiyonu da bulunan hücum bölgesinin çok yönlü ismi dün sağlık kontrolünden geçti ardından da imza töreni düzenlendi. Sol kanat orijinli olan ancak sağda da oynayabilen Ayew, çok yönlü oyuncu olmak için çalıştığını ifade ederek “Profesyonel futbolcu olduğum andan beri kendime söylediğim bir şey var. Sınırları zorla” diye konuştu.



Comolli etkili oldu

Bu düşüncesinin kariyeri boyunca çok yardımcı olduğunu dile getiren Ayew, “Bir oyuncu bir pozisyona bağlı kalsa daha kolay olur ancak daha büyük başarılar elde etmek istiyorsa farklı pozisyonlarda da çalışmalı” dedi. Gana Millî Takımı’nın da formasını giyen Ayew, Fenerbahçe’ye gelişinde kulübün ilgisinin ve Comoli’nin etkili olduğunu söyledi. “Fenerbahçe ismini, büyüklüğünü önceden biliyordum” diyen tecrübeli futbolcu “Yeni bir başkan, yeni bir direktör ve yeni bir ekiple başlangıç yaptılar” dedi ve şunları söyledi:



Appiah referansı

“Bana önemli bir proje sunuldu. Comolli’yi uzun yıllardır tanıyorum. Comolli göreve geldiği an beni aradı ve büyük projeye sahip büyük bir kulübe gelmek ister misin dedi. Ben de o zamandan beri ona tamam dedim. Appiah da kesinlikle Fenerbahçe’ye gitmem gerektiğini söyledi. Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü ve Avrupa’da boy gösterecek olmamız. Benim tek temennim takımın şampiyon olması. Taraftarın büyük beklentisi var. Umarım karşılayacağız.”



Valbuena heyecanı

Marsilya’da beraber oynadıkları Valbuena’yı da değerlendiren Ayew, “Onunla oynamak beni heyecanlandırıyor. Valbuena kazanan ruha sahip olan bir oyuncu. Buraya gelmiştik ve Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştık” dedi. Ve Galatasaray forması giyen kendisine “Hoş geldin” diyen eski takım arkadaşı Gomis’e de değinen Ayew “Onu uzun zamandır tanıyorum. Ama onunla karşı karşıya olmak çok renkli olacak” yorumunda bulundu.

Ali Koç’tan Alex’e forma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alex de Souza’ya forma gönderdi. “Büyük kaptan Alex’e sevgilerimle. Kalpler beraber” yazısının bulunduğu formayla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Alex, “Kulüpten ayrıldığımdan beri Fenerbahçe’den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK’lu anlatım yaptı

Fenerbahçe’nin sportif direktör Damien Comolli “Andre Ayew ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Kulübümüzün lehine satın alma opsiyonlu. Gerçekten ÇOK önemli bir takviye oldu hücum hattına. Cocu da kendisi takımda görmeyi ÇOK istiyordu. Bugün (dün) kişisel idman yapıp yarın takıma katılacak. Kendisi hazır bir şekilde geldi. Andre Ayew ÇOK yönlü bir oyuncu. ÇOK enerjik ve ÇOK kabiliyetli. Siz bir oyuncuya ‘Fenerbahçe’ye niye geldin’ diye sorarsanız; o, kazanmak için diyecektir. Ayew her iki kanata da oynamayı seven ve faydalı olabilecek bir isim. Premier Lig’de de Ayew, ÇOK iyi oynadı. Feyenoord maçı bizim futbol felsefemiz hakkında bir mesaj verdi. Ayew’in hücumdaki zenginliği hocamızın istediği özellikleri sağlıyor. Takımızda başarılı olacağına eminim” dedi.