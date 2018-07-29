Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni stoperi Enzo Roco’yu eski hocası Pedro Caixinha anlattı. Telefonla ulaştığımız Portekizli teknik adam sorularımızı cevaplandırdı. Roco’yu bir kaç kelime ile anlatmasını istediğimizde tecrübeli çalıştırıcının cevabı “Agresif, zeki ve dayanıklı” oldu. Beşiktaş’ın çok akıllıca bir transfer yaptığını söyleyen Cruz Azul kulübünün teknik patronu “Roco’nun stili Pepe’ye çok benziyor. Pepe’nin de yakın zamanda futbolu bırakacağını düşünürsek bu transfer Beşiktaş için hem büyük şans, hem de büyük avantaj” sözlerini kullandı. Caixinha ayrıca 25 yaşındaki stoperin hava toplarında ve zamanlamada kusursuz olduğunu söyledi.



Hiç kırmızı görmedi

Roco’nun tek eksikliğinin pas becerisi olduğunu belirten Caixinha “Eskiden bu yeteneği daha azdı. Gün geçtikçe iyiye gidiyor. Sorumluluk alıp kendini geliştirirse bu eksikliğini de kapatabilir” dedi. Roco’nun agresifliği yüzünden çok kart gördüğü şeklindeki eleştirilere de katılmadığını belirten Portekizli teknik adam “Eğer öyle olsaydı geçen sezon çok kırmızı kart görürdü ama hiç görmedi” yorumunda bulundu. Pepe ve Medel ile birlikte oynayacak olmanın Şilili stoperin gelişimi için eşsiz bir fırsat olduğunu da ekleyen Caixinha “Roco kısa süre içinde Avrupa’nın sayılı defans oyuncularından biri olabilir” dedi.

Kalma git ne olursun!

Sezon başından itibaren yönetim ile Teknik Direktör Şenol Güneş arasında gerilim yaşanmasına sebep olan Alvaro Negredo’nun satılabilmesi için camia âdeta seferber oldu. Katar ekibi Al Hilal’dan İspanyol oyuncu için Beşiktaş’a 7 milyon avroluk teklif geldi. Siyah-beyazlılardan 4,3 milyon avro kazanan Negredo’ya da 5 milyon avro önerildi. Buna rağmen Katar’a gitmeyi istemediği öğrenilen 32 yaşındaki oyuncuyu yöneticiler ikna etmeye çalışıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan Negredo’ya yoğun olarak “Git” baskısı yapmaya devam ediyor.