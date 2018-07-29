Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ın performansından memnun kalmadı. Cocu'nun, oyuncunun menajeri ile temasa geçerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat vereceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi. Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilmediği öğrenildi. Ozan Tufan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verileceği ifade ediliyor. (Fotomaç)
Philip Cocu, Ozan Tufan'ın biletini kesti
29.07.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 29.07.2018 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu'nun geçen sezon kadro dışı kalan ancak yeni sezon için bir şans daha verdiği Ozan Tufan'ın performansından memnun kalmadığı iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ın performansından memnun kalmadı. Cocu'nun, oyuncunun menajeri ile temasa geçerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat vereceği iddia edildi.
Etiketler : ozan tufan,philip cocu,fenerbahçe,
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