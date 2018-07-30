Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Yeni sezon öncesi kadrosunu dört oyuncuyla takviye eden Fenerbahçe’de kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum, yönetimin elini kolunu bağlıyor. Finansal Fair Play (FFP) sebebiyle sadece elde ettiği bonservis geliri kadar transfer harcaması yapma hakkına sahip olan sarı-lacivertli takım kadroyu takviye etmek için oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeyi bekliyor. Şu ana kadar transfere yaklaşık 7 milyon avro harcayan Fenerbahçe’de tek satış geliri Fernandao’dan gelen 2,5 milyon avro oldu. Aziz Yıldırım döneminde FFP cezası alana dek transferde sürekli zarar eden Fenerbahçe’nin bu duruma gelmesinde geri dönüşü olmayan futbolcu yatırımları önemli rol oynadı. Yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen çok sayıda futbolcudan herhangi bir gelir elde edemeyen Fenerbahçe, maddi olarak her geçen gün daha da kötü bir duruma geriledi.



Bilanço ağır

Aziz Yıldırım döneminin son beş sezonunda sadece bir şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, bu şampiyonluğun geldiği 2013-2014 sezonunun başında transfere 30 milyon avro harcarken, sattığı oyunculardan 5 milyon avroluk gelir elde etmişti. Şampiyonluğun ardından İsmail Kartal ile başlanan 2014-2015 sezonunda bonservissiz transfer edilen Diego dışında takviye yapmayan sarı-lacivertli takım, Salih ve Stoch’un yurt dışına kiralanmasıyla sezonu 5,9 milyon kârla kapamıştı. 2015-2016 sezonunda Ülker ile imzalanan sponsorluk anlaşması ve yeni sportif direktörü Giuliano Terraneo ile transfer şampiyonu olan Fenerbahçe bu dönemde yaklaşık 43 milyon avroluk transfer yaptı ve kulüp rekoru kırdı. Sow’un 16 milyon avroya Al Ahli’ye transferi de Fenerbahçe’yi FFP kıskacından kurtaramadı.

620 milyonun 20’si Van Persie’ye

Yeni yönetim borcun 621 milyon avro olduğunu açıklayınca akıllara hemen Robin van Persie geldi. Gelişi “muhteşem” olan, statta imza töreni düzenlenen, gidişi ise olaylı hâle dönüşen “Yatan Hollandalı” için kulübü M. United’a 6,5 milyon avro bonservis ödendi. Senelik ücreti 5 milyon avroydu. 2,5 sezonluk dilimde maç başı (1,5 milyon avro) ücreti de dikkate alındığında RvP’nin toplam maliyeti 20 milyon avroya tekabül etti.

FFP’NİN ETKİSİ

Devir değişti

2016-2017 sezonundan itibaren transferlerini “Gelirin kadar harcayabilirsin” kuralıyla yürüten Fenerbahçe, bu tarihten itibaren transferde daha mütevazı davrandı. Finansal Fair Play (FFP) kurallarına bağlı olarak Lens, Sow ve Neto gibi kiralık oyuncuların yanı sıra Wiel, İsmail Köybaşı ve Mehmet Ekici gibi bonservisi elinde yıldızlara yönelen Fenerbahçe, bu sezon ise Ali Koç ile birlikte transfer politikasını büyük oranda değiştirdi. Genç yıldız adaylarına yatırım yapma kararı alan Fenerbahçe şu ana kadar Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi potansiyelli oyuncuların yanı sıra Andre Ayew gibi önemli bir yıldızı kadrosuna kattı.



SON 6 SEZONUN TRANSFER BİLANÇOSU

SEZON GELİR GİDER

18-19 2,5 m. € 6,9 m. €

17-18 17,3 m. € 19,7 m. €

16-17 8,5 m. € 7,1 m. €

15-16 20,6 m. € 42,7 m. €

14-15 5,9 m. € -

13-14 5,1 m. € 30,2 m. €

SEBEBİ BELLİ

“Dev” kayıplar

Ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe’ye en büyük darbeyi son yıllarda Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak vurdu. Luis Aragones yönetimindeki 2008-09 sezonundan bu yana Devler Ligi’nde boy gösteremeyen Fenerbahçe bu süreçte ortalama 150 milyon avrodan oldu. Şampiyon olduğu 2010-11 ve 2013-14 sezonlarının ardından 3 Temmuz süreci sebebiyle Şampiyonlar Ligi’ne alınmayan sarı-lacivertli takım, 2010-11, 2012-13 sezonlarında Aykut Kocaman ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında ise Vitor Pereira ile ön elemeyi geçmeyi başaramamıştı.

Kalbiyle oynamalı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Yaw Preko, vatandaşı Andre Ayew’in sarı-lacivertli takımda kalbiyle oynaması gerektiğini söyledi. Türk taraftarları Ganalı taraftarlara benzeten Preko “Fenerbahçeliler Ayew’nin sahaya her şeyini koyduğunu görmek isteyecek” dedi. 28 yaşındaki oyuncu Johnson, Preko ve Appiah’ın ardından Fenerbahçe tarihindeki dördüncü Ganalı oldu.