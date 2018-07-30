Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Gidiyor, gidecek, gitti’ derken takımda kalan Atiba Hutchinson’ın sözleşmesi 1 yıllığına uzatıldı. Kanadalı oyuncu 1,2 milyon avro istiyordu ancak yönetimin 750 bin avroluk teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Kendi isteğinin çok altında bir rakama imza atan Kanadalı orta saha oyuncusunun bu motivasyonla kariyerinin son sezonunda ne kadar verimli olacağı merak konusu. Keyifleri kaçıran bir konu daha var. Sözleşmesi sona erdikten sonra deyim yerindeyse yatan ve Beşiktaş’ın iki kamp döneminde de takımla birlikte olmayan Atiba’nın, fizik kondisyon olarak sezona hazır olmaması. Takım arkadaşlarıyla arasında büyük açık olan Kanadalı oyuncu ile sözleşme imzalanması camiada tepkileri de beraberinde getirdi. Takımın gençleştirmeye ihtiyaç duymasına rağmen 36 yaşında olan Atiba ile sözleşme uzatılmasına yönetim kurulunda tepkili olanlar da var.



Geleceği kurtaracak

Fikret Orman ise Atiba’nın yakın gelecekte teknik heyette düşünüldüğünü belirterek eleştirilere cevap verdi. Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Larin’in transferinde de büyük rol oynayan tecrübeli futbolcunun, ileride daha çok transferde Beşiktaş’a katkı vermesi amaçlanıyor. Öte yandan Ati’nin kalmasına sevinen Şenol Güneş 10 numara transferinin de gerçekleşmesini bekliyor. Bunun için Vida’nın satışı şart. Beşiktaş’ın listesindeki isimler ise Kagawa, Fernandes ve Sosa.

Para değil başarı

Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Para değil başarı kazanma üzerine kurulu bir kulüp olduklarını belirten Orman, İngiltere’ye transfer olacağı söylenen Vida için kulübe gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. Pepe’nin de İngiltere’ye gideceği şeklinde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Orman, Negredo’yu sevdiklerini ancak şartların İspanyol oyuncuyu elden çıkartmaları şeklinde geliştiğini ifade etti. Öte yandan transferde ofansif orta saha oyuncusuna yoğunlaştıklarını söyleyen Orman, kanat ya da ön libero aramadıklarını da sözlerine ekledi.

Kontraları önlerim!

Beşiktaş’ın yeni stoperi Enzo Roco transferi için Medel’le görüştüğünü söylerken, “Onu önceden de tanıyordum. Beşiktaş’ı bana anlatınca geldim. Hava üstünlüğüm var, topu oyuna sokmakta iyi olduğumu düşünüyorum. Defans çizgisini öne taşıdığımızda kontraları iyi önlerim” derken, “Pepe çocukluğumdan beri izlediğim bir stoper. Onunla aynı takımda olmak büyük gurur” şeklinde konuştu.

Harun’a son teklif

Fabri’nin Fulham’a transferi sonrasında kaleci arayan Beşiktaş, Bursaspor’a son teklifini yaptı. 29 yaşınaki kaleci için yeşil-beyazlılar 3 milyon avro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş bu transferi 1 milyon + takas karşılığında tamamlamanın peşinde. Yönetimde Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran’ın sezon için yeterli olacağı görüşü hâkim olduğu için Bursaspor’a yapılacak teklifin artırılması kesinlikle istenmiyor. Eğer Beşiktaş’ın teklifi kabul edilirse imzalar atılacak, aksi taktirde Beşiktaş önümüzdeki sezona Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran ile devam edecek.

Chadli bekliyor

Siyah-beyazlıların el sıkıştığı Nacer Chadli’den açıklama geldi. Belçika basınına konuşan yıldız oyuncu, “Bazı takımlar, kulübüm West Browmwich ile görüşmelere devam ediyor. Yakın zamanda gelecek sezon nerede oynayacağım belli olur” ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıların İngiliz kulübü ile kiralama konusunda anlaşmaya yakın olduğu, tek pürüzün satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.