Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş golcü transferi için Alvaro Negredo’nun ayrılmasını beklemekten vazgeçti. Sevilla’nın Aboubakar’a talip olması sebebiyle acele etme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu golcüyü yeniden takıma kazandırmak için harekete geçti. Başkan Fikret Orman’ın önümüzdeki günlerde Portekiz’e giderek, Aboubakar’ın kulübü Porto ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Daha önce iki kulüp uzaktan temaslarda bulunmuş ancak Porto’nun kiralama bedeli olarak 4 milyon avro istemesi, satın alma opsiyonunu da 20 milyon avro olarak belirlemesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı. Hem Negredo’nun takımda kalmakta ısrar etmesi ve teklif alamaması, hem de Aboubakar için Sevilla’nın da devreye girmesi üzerine siyah-beyazlılar yeniden atağa kalktı.

Feda demesi lazım

Kamerunlu golcüyü tekrar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibine 3 milyon avroluk teklif sunacak. Başkan Fikret Orman’ın yüz yüze yapacağı görüşmeden sonra Porto kulübünün kurmaylarını ikna etmesi bekleniyor. Başkan Orman ayrıca Aboubakar’dan da fedâkarlık yapmasını isteyecek. Beşiktaş’a geldiği ilk dönemde 3,3 milyon avro kazanan golcü oyuncuya, kulübün ekonomik olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle 3 milyon avroluk bir teklif yapılması bekleniyor. Beşiktaş’a dönmeyi çok istediği bilinen Aboubakar’ın göstereceği yaklaşım transferde belirleyici olacak. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş’in de Aboubakar’ı ısrarla istediği ve transferin bir an önce gerçekleşmesi için yönetime baskı yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Veli-Aras yolcu

Beşiktaş’ta iki ismin bileti kesildi. Kadroda düşünülmeyen ve hiçbir kulübün talip olmadığı Aras Özbiliz ve Veli Kavlak’ın sözleşmeleri kulüp tarafından tek taraflı feshedilecek ve kadroda yer açılacak. Veli Kavlak 1 milyon 700 bin, Aras Özbiliz ise senelik 1,2 milyon avro kazanıyordu.



İmza şov yarın

Siyah-beyazlıların transfer döneminde kadrosuna kattığı Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için düzenlenecek imza töreninin tarihi belli oldu. Yarın saat 15.00’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katılacak.