Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Yeni sezon öncesi kadrosuna Andre Ayew dışında yabancı futbolcu takviyesi yapmayan Fenerbahçe’de gözler yapılacak transferlere çevrilirken, gelecek takviyelerin Benfica maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle sadece elde ettiği bonservis geliri kadar transfer harcaması yapabilen Fenerbahçe’nin diğer yabancı transferlerinde de Ayew gibi kiralama yoluna gideceği öğrenilirken, gözler Premier Lig’de transferin son günü olan 10 Ağustos tarihine çevrildi. Ada’daki takımların kadrosunun tam anlamıyla şekillenmesini bekleyen sportif direktör Damien Comolli bu tarihin ardından görüşmeleri sıklaştıracak. Stoper, orta saha ve santrfora oyuncu bakılacak.



Ayrılanlar olacak

Geniş bir kadroya sahip olan Fenerbahçe’de önümüzdeki günlerde ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Salih Uçan’a yurt dışından önemli teklifler olduğu öğrenilirken, formayı bir türlü kapamayan genç futbolcunun da ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. Dünya Kupası’ndaki futboluyla göz dolduran Dirar’ın da birkaç teklif aldığı ve bu teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu kaydedilirken, Kameni’nin de yeni bir takım bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gidecek oyunculardan gelecek bonservis gelirleriyle yeni transferler için kaynak oluşturmaya çalışan Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer için daha somut adımlar atması bekleniyor.

Origi iddiası

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Liverpool’un Belçikalı oyuncusu Divock Origi oldu. İngiliz basını Jürgen Klopp’un kadroda düşünmediği ve geçen sezon Wolfsburg’a kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile temasta olduğunu iddia etti. Origi geçen sezon Bundesliga’da çıktığı 31 maçta 6 gol kaydetmişti.

Türk kaleci geleneği sürecek

Kulüp dergisine konuşan Volkan Demirel, yeni transfer genç Berke için şunları söyledi: Berke’nin kendine has özellikleri var. Atlama kuvveti ve blokajları çok iyi. Çok genç yaşta buraya geldi. Öğreneceği de çok şey var. Çok şanslı, çünkü iki tane çok tecrübeli kaleci ile çalışma fırsatına sahip. Ben onun yaşındayken açıkçası top tutmayı bilmiyordum. Burada bir gelenek de var. Schumacher’den kaleyi Engin ağabey almış. Engin ağabeyden sonra Rüştü ağabey. Rüştü ağabeyden sonra ben. Benden sonra da kaleyi inşallah Berke alacak ve bu geleneği devam ettireceğiz.

Kaleciliğe başlama sebebim

Genç file bekçisi Berke Özer ise şu ifadeleri kullandı: Hayal ettiğim yerdeyim. Televizyondan izlediğim, hayalini kurduğum insanlarla birlikte antrenman yapmak, bırakın maç oynamayı, birlikte yemek yemek, birlikte vakit geçirmek bile ne kadar doğru tercih yaptığımı gösteriyor. Çok mutluyum ama her şeyden önce burayı hak ettiğimi göstermeliyim.İyi bir kaleci olabilirim ama bundan önce bu camiaya layık bir insan olmalıyım. Kaleciliğe başlama sebebimdir, Volkan ağabey. Volkan Demirel’i izleyerek büyüdüm. O’nu örnek alıp, kaleci olmak istedim. Hep hayal kurdum.