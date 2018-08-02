Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı. 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki millî sporcu, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında altın madalya kazanmıştı.
Mete Gazoz rekor kırdı
02.08.2018 - 08:05 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix’sinin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı.
Etiketler : mete gazoz,
574427 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/574427.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
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0
0
0
0
0
0
2
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
11.8.2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
11.8.2018
Sivasspor - Alanyaspor
11.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0