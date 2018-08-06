Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın uzatmalara gitmesinin ardından bu sezon Türkiye'de devreye giren, "Uzatmalarda +1 oyuncu değişikliği hakkı" da iki takıma tanınmış oldu. Türkiye'de ilk 4. oyuncu değişikliği, Akhisarspor tarafından yapıldı. Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, 98. dakikada Bilal Kısa'yı oyundan alıp, Onurcan Güler'i sahaya sürdü.

FATİH TERİM DE 4. DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, 4. değişiklik hakkını kullandı. 102. dakikada Yuto Nagatomo kenara geldi, Lionel Carole oyuna dahil oldu.